“สว.นรเศรษฐ์” เปิดเวที กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ถก เปลี่ยนกติกาเลือกบอร์ดประกันสังคม เชิญนายจ้าง–ผู้ประกันตน–แรงงาน แจงเหตุผลให้ชัด

“นรเศรษฐ์” เปิดเวที กมธ.พัฒนาการเมืองฯ วุฒิสภา. ถก เปลี่ยนกติกาเลือกบอร์ดประกันสังคม เชิญนายจ้าง–ผู้ประกันตน–แรงงาน แจงเหตุผลให้ชัด ปมทำประชาพิจารณ์ล่าช้า–ข้อครหาบอทป่วน ด้าน “ษัษฐรัมย์” ซัด ระเบียบเลือกตั้งใหม่ไม่มีเจ้าภาพ เป็นระเบียบผี ลั่น สร้างขึ้นมาเพื่อขัดขวางประกันสังคมก้าวหน้า
เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 20 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ที่มีนายนรเศรษฐ์ ปรัญชากร สว. เป็นประธานกมธ. วาระพิจารณา ศึกษารูปแบบการเลือกคณะคณะกรรมการประกันสังคม อันเป็นกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในกระบวนการ กำหนดทิศทางและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคม โดยมีการเชิญ 1. ปลัดกระทรวงแรงงาน 2. ประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. 2564 3. พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร อดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 4. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง 5. นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อดีตบอร์ดประกันสังคมก้าวหน้า
โดยนายนรเศรษฐ์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ว่า เนื่องจากมีข้อสับสนและข้อถกเถียงในสังคม เราจึงเชิญทั้ง 2 ฝั่งในตัวแทนของผู้ประกันตนและฝั่งนายจ้าง รวมถึงปลัดกระทรวงแรงงานตัวแทนของปลัดกระทรวงแรงงาน เข้ามาร่วมการประชุมด้วย จะได้ศึกษาและสอบถามข้อมูลเจตนารมย์ในการศึกษาข้อเสนอในการเปลี่ยนกติกาการเลือกตัวแทนของบอร์ดผู้ประกันตนด้วย ด้วยเหตุนี้ตนจึงคิดว่าหลายประเด็นที่ทางสังคมมีข้อซักถามและสงสัยทั้งข้อมูลต่างๆที่ผู้ประกันตน อาจจะได้รับทราบน้อยมาก รวมถึงสาเหตุหลักจริงๆที่มีการเปลี่ยนกติกา เปลี่ยนด้วยเหตุผลใด และทางผู้ประกันตนจะได้ประโยชน์ใดจากการเปลี่ยนกติกาในครั้งนี้ จึงอยากจะพยายามหาคำตอบรวมถึงผู้มีความเห็นต่างว่าการเปลี่ยนกติกาครั้งนี้จะไม่ได้เป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนด้วย จึงเป็นพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยน และแสดงเหตุผลกันใน กมธ.
เมื่อถามว่า จะมีการสอบถามเรื่องการทำประชาพิจารณ์มีการใช้บอททำ เพื่อให้การทำประชาพิจารณ์ล่ม หรือไม่ นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า วันนี้เรามีการเชิญทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำประชาพิจารณ์ ฉะนั้น ในข้อสงสัยและข้อสังเกตที่อาจจะมีการทำบอทหรือไม่ ก็จะมีโอกาสได้สอบถาม
เมื่อถามต่อว่า จะมีการสอบถามถึงผลการทำประชาพิจารณ์ด้วยหรือไม่ นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า มีการสอบถามแน่นอนว่าได้ทราบผลการทำประชาพิจารณ์แล้วหรือไม่ และเพราะเหตุใด ผ่านการทำประชาพิจารณ์ไปแล้วหลายวันแต่ผลก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เมื่อถามว่าส่วนตัวมองเรื่องการเปลี่ยนกติกาครั้งนี้อย่างไร นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า ส่วนตัวได้ข้อมูลในส่วนของกติกาและเนื้อหารวมถึงวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนยังไม่เต็มที่ ชัดเจนเท่าไหร่ แต่หวังว่าในวันนี้จะรับฟังและรับทราบถึงเจตนารมย์พร้อมกับทุกคน รวมถึงผู้ประกันตนด้วย ส่วนหลังจากนี้จะเห็นด้วยหรือไม่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการเปลี่ยนกติกาอย่างไร ทางสังคมหรือผู้ที่สนใจ รวมถึงผู้ประกันตนด้วยจะนำไปถกเถียง แลกเปลี่ยนกันพบในสังคม
ขณะที่นายษัษฐรัมย์ กล่าวว่า คำร้องที่ตนได้ยื่นให้ทางกมธ.ตรวจสอบ เป็นคำร้องให้ตรวจสอบขั้นตอนการได้มาซึ่งการทำประชาพิจารณ์ตัวระเบียบเลือกตั้งใหม่ของประกันสังคมซึ่งเห็นว่ามีกระบวนการที่มีปัญหาตั้งแต่ในแง่ของกระบวนการได้มาซึ่งการทำประชาพิจารณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้ทักท้วงไปแล้วตั้งแต่การประชุมบอร์ดประกันสังคม รวมถึงเนื้อหาในกติกาเลือกตั้งใหม่ซึ่งเป็นข้อสังเกตสำคัญที่ว่าเป็นการลดทอนอำนาจของผู้ประกันตนและการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามมีจุดมุ่งหมายที่จำเพาะชัดเจน
นายษัษฐรัมย์ กล่าวต่อว่า วันนี้ตนจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมในคณะกรรมการประกันสังคม 2 ครั้งรวมถึงข้อมูลที่มีอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้มาว่ากระบวนการได้มาซึ่งระเบียบเลือกตั้งตัวนี้มีข้อสงสัยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะที่จะมุ่งเป้าต่อทีมประกันสังคมก้าวหน้าจนถึงวันนี้ แม้จะสิ้นสุดผลการทำ ประชาพิจารณ์ ไปแล้วแต่ ยังมีข้อสงสัยว่ายังไม่ได้มีการเปิดผลการทำประชาพิจารณ์จากประกันสังคมรวมถึงข้อสังเกตที่ช่วงท้าย ของการทำประชาพิจารณ์มีกระบวนการยิงบอท เว็บล่ม ทั้งนี้ มีการเปิดเผยผลประชาพิจารณ์จากสำนักงานที่น่าเชื่อถืออย่างสำนักงานกฤษฎีกา แต่ขณะเดียวกันก็มีผลการทำประชาพิจารณ์ ที่แฝงออกมาของสำนักงานอีกกว่า 4 แสนความเห็น ซึ่งจุดมุ่งหมายสำคัญคือ ป้องกัน การทำรัฐประหารประกันสังคม
นายษัษฐรัมย์ กล่าวว่า วันนี้ตัวแทนทางสำนักงานเองก็มีคำตอบที่ตายตัวอยู่แล้ว แต่ประเด็นหลัก ที่อยากให้สังคมสนใจเรื่องนี้มากขึ้นไปอีก นั่นคือระเบียบเลือกตั้งตัวนี้เป็นระเบียบเลือกตั้งที่ไม่มีเจ้าภาพ เป็นระเบียบเลือกตั้งผี เพราะเมื่อมีการนำเสนอในบอร์ดก็มี ก็มีคำอธิบายว่าบอร์ดไม่มีอำนาจในการตั้งคำถาม สิ่งที่ตนตั้งคำถามต่อบอร์ดประกันสังคมง่ายๆแต่ไม่ได้รับคำตอบ คือต้องการให้มีคำชี้แจง ต่อข้อคำถาม 4 หน้ากระดาษ A4 แต่ทางตัวแทนสำนักงานบอกว่าบอร์ดไม่มีอำนาจ ในการตั้งคำถาม ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีหน้าที่ในการตอบข้อสงสัยของตนเอง ที่เป็นข้อสงสัยที่ว่าลดอำนาจ ของผู้ประกันตนและข้อจำกัดที่ขัดต่อสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ไม่มีคำตอบใดๆ ตนเชื่อว่าวันนี้ในการที่ให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการจะมีตัวแทนของฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความเกี่ยวข้องตรงนี้น่าจะให้ข้อมูลวินิจฉัยและสามารถ จะเป็นดิจิตอลฟุตปริ้น ต่อไปได้ถึงความไม่ชอบมาพากลของระเบียบเลือกตั้งตัวนี้
"การพยายามผลักดันระเบียบเลือกตั้งทั้งๆที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อ 2 ปีที่แล้วและการเลือกตั้งครั้งนั้นก็สร้างผล การเปลี่ยนแปลงมากมายต่อประกันสังคม ทั้งแง่สิทธิประโยชน์การตรวจสอบความโปร่งใส อยู่ๆ ระเบียบเลือกตั้งนี้ถูกกีดขวางไม่ให้เอามาใช้ซ้ำ การปรับปรุงระเบียบเลือกตั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการดำเนินงาน แต่เป็นการจำกัด และกำจัดกลุ่มการเมือง โดยเฉพาะประกันสังคมก้าวหน้า ออกจากวิธีการตรวจสอบและการผลักดันสิทธิประโยชน์ พวกเรามาเพียงแค่ 2 ปี ขณะนี้เป็นเพียงบอร์ดรักษาการ หลายคนอยู่ประมาณ 30 ปี คำกล่าวอ้างของประธานอนุกรรมการ ร่างระเบียบเลือกตั้งบอกว่า ให้พวกเราแบ่งปันความรักของประกันสังคมให้คนอื่นบ้าง แต่ตลอดระยะเวลา 24 เดือนเป็นระยะเวลาที่สั้นวันนี้เราต้องยืนยันว่าอำนาจประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมคือจุดสำคัญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ประกันสังคมได้"นายษัษฐรัมย์ กล่าว