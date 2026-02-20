‘ธรรมนัส’ บินยุโรปคืนนี้ตามกำหนดเดิม ปัดเลื่อนเดินทาง ปลัดเกษตรฯ ยันไม่มีนัดประเชุมเป็นทางการ

“ธรรมนัส” ออกเดินทางไปเที่ยวยุโรปคืนนี้ ตามกำหนดเดิม ปัดเลื่อนการเดินทาง สะพัดนัดประชุมด่วนที่กระทรวงเกษตรฯ ปลัดฯ ยันไม่มีการเรียกประชุมเป็นทางการ ขณะสื่อรอสัมภาษณ์ที่กระทรวงเพียบ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 จากกรณีกระแสข่าวลือว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) ได้ยกเลิกไฟลต์บินที่มีกำหนดเดินทางไปพักผ่อนต่างประเทศในโซนยุโรป เพื่อรอดูท่าทีของพรรคภูมิใจไทยว่าจะติดต่อเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้น ล่าสุด ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ร.อ.ธรรมนัส ยังไม่ได้ยกเลิกไฟลต์บินแต่อย่างใด โดยกำหนดการเดินทางไม่ใช่คืนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ตามที่มีข่าว แต่เป็นคืนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 และการเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้เป็นไฟลต์เดียวกันกับข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เดินทางไปราชการด้วย
แหล่งข่าวระดับสูงยืนยันว่า ไฟลต์บินดังกล่าวยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแต่อย่างใด
ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า หลังจากมีกระแสข่าวการยกเลิกไฟลต์บินของ ร.อ.ธรรมนัส ตนยังไม่ทราบว่ามีการยกเลิกจริงหรือไม่ และยังไม่ได้รับการติดต่อว่าจะมีการเดินทางเข้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้หรือไม่
ส่วนกระแสข่าวว่าจะมีการเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น จากการสอบถามข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ยืนยันว่า ยังไม่มีการเรียกประชุมอย่างเป็นทางการ แต่อย่างใด
ขณะที่ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรม ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงฯ ในวันนี้ กล่าวว่า เท่าที่ทราบ เที่ยวบินของ ร.อ.ธรรมนัส ยังไม่ได้ถูกยกเลิก และกำหนดการเดินทางยังคงเป็นในคืนนี้
สำหรับกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส จะเดินทางเข้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้หรือไม่นั้น นายนเรศระบุว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด โดยการที่ตนเดินทางมาปฏิบัติราชการในวันนี้ เป็นไปตามการมอบหมายจาก ร.อ.ธรรมนัส ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงที่ไม่อยู่เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีกระแสข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส อาจเดินทางเข้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้สื่อมวลชนจำนวนมากเดินทางมาปักหลักรอทำข่าวตั้งแต่ช่วงเช้า