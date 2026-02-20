ภท.เปิดตัว ‘ประชาชาติ’ ร่วมรัฐบาล ‘ซูการ์โน’ ยันเป็นมติพรรคมาครบ 5 เสียง แจง "ทวี" สางปมเขากระโดงตามหน้าที่

‘ภูมิใจไทย’ เปิดตัว ‘ประชาชาติ’ ร่วมรัฐบาล ด้าน ‘ซูการ์โน’ ยันเป็นมติพรรค มาครบ 5 เสียง แจง ‘ทวี’ ทำตามหน้าที่สมัยนั่ง รมว.ยุติธรรม ปมเขากระโดง-ฮั้ว สว. เปรียบการเมืองก็เหมือนกีฬา “เล่นจบก็เป็นเพื่อนได้” ย้ำยึดตามเสียงประชาชน มองหนุนพรรคการเมืองที่ได้เสียงมากสุดตั้งรัฐบาล เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตย
วันนี้ (20 ก.พ.69) เวลา 10.25 น.ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย ว่าที่ สส.อุบลราชธานี ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงข่าวเปิดตัวพรรคประชาชาติ ที่จะร่วมสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี
นางสาวแนน กล่าวว่า ขณะนี้มีพรรคการเมืองที่มีว่าที่ สส.พร้อมที่จะสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมด โดยวันนี้เลขาธิการพรรคประชาชาติได้มาแสดงเจตจำนงที่พรรคภูมิใจไทยว่าจะสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนในเรื่องของขั้นตอนต่าง ๆ จะต้องรอให้มีการรับรองจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังจากนั้นก็จะมีความชัดเจนในประเด็นต่าง ๆ โดยต้องขอให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายที่เห็นได้ชัดก่อน
ขณะที่นายซูการ์โน มะทา เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้กล่าวถึงมติของพรรคว่า ทางพรรคประชาชาติได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยแล้ว และมีมติเอาสิ่งที่หารือไปพูดในที่ประชุมพรรค โดยทางพรรคประชาชาติได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารพรรค มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าทางพรรคประชาชาติทั้ง 5 เสียงพร้อมที่จะสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี และพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อให้พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็พร้อมที่จะทำงานกับพรรคภูมิใจไทย โดยสิ่งที่พรรคประชาชาติตัดสินใจเป็นการตัดสินใจภายใต้มติของพรรค
นายซูการ์โน กล่าวต่อว่า ในเมื่อมติเป็นเอกฉันท์แล้วว่า 5 เสียงจากพรรคประชาชาติสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งตนเชื่อว่านี่เป็นมติของพรรคก็จะต้องปฏิบัติตามมติของพรรค และเชื่อมั่นในตัวของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรค ซึ่งไม่ได้มาในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจ และทางนายวัน มูหมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษาพรรค ยืนยันว่าทั้ง 5 คนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพรรคภูมิใจไทย
ส่วนที่ผ่านมา พ.ต.อ.ทวี จะมีข้อขัดแย้งกับพรรคภูมิใจไทยในเรื่องของคดีเขากระโดง และฮั้ว สว.นั้น นายซูการ์โน กล่าวว่า ในช่วงที่ พ.ต.อ.ทวี กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรี และเรื่องของคดีก็อยู่ในการพิจารณาของศาลไปแล้ว และบทบาทหน้าที่ของ พ.ต.อ.ทวี ก็จบภายหลังจากออกจากการร่วมรัฐบาล ส่วนในบทบาทพรรคเราก็ต้องทำงานกันต่อ เหมือนกับการเล่นกีฬา เมื่อเกมเริ่มเราก็ต้องเล่นกีฬา แต่เมื่อกีฬาจบเราก็มาเป็นเพื่อนกันได้ การมาในวันนี้เพื่อแสดงเจตจำนงว่าในฐานะพรรคประชาชาติซึ่งเป็นพรรคเล็ก ๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชาชนในพื้นที่ก็อยากให้พรรคร่วมเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล และยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลนั้น นายซูการ์โน ยอมรับว่า ในระบอบประชาธิปไตยเราใช้เสียงส่วนใหญ่ ซึ่งวันนี้ทราบดีว่าเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคนไทยเลือกพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคหลักที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และได้คะแนนเสียงมากที่สุดในบรรดาพรรคที่ส่งสมัครการเลือกตั้ง ดังนั้นการทำงานร่วมกับเสียงส่วนใหญ่ของพรรคการเมืองที่มีคะแนนรับเลือกตั้งจากประชาชนมากที่สุด ตนคิดว่าในเมื่อเราได้รับมิตรไมตรีที่ดีจากผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะทำงานเพื่อคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
ส่วนทิศทางการทำงานในสภาฯ หรือการโหวตสนับสนุนมติต่าง ๆ ร่วมกับรัฐบาลนั้น ตนเชื่อมั่นในวินัยของสมาชิกพรรคประชาชาติทั้งหมด ในเมื่อมติของพรรคเป็นอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งมาร่วมรัฐบาลแล้วมติของรัฐบาลว่าอย่างไรก็ต้องเป็นไปตาม ซึ่งจุดยืนของพรรคประชาชาติหากมีมติที่ขัดกับหลักศาสนาก็ต้องมาพูดคุยกัน แต่กฎหมายไหนที่มีปัญหากับเรื่องของศาสนาก็อาจจะต้องมาคุยกันเพราะพรรคประชาชาติจะไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ขัดกับศาสนาอิสลาม
ส่วนความกังวลเรื่องของการร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ นายซูการ์โน กล่าวว่า ปล่อยให้เป็นเรื่องของ กกต.รวมถึงองค์กรอิสระที่ดูแลเรื่องการเลือกตั้งทั้งหมดนี้จะดูแลอย่างไร ส่วนจะเป็นโมฆะหรือไม่ หน้าที่ของเราจบลงแล้วในการหาเสียงเลือกตั้ง