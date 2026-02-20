โพลสถาบันพระปกเกล้าชี้คนไทยกว่าครึ่งรับรู้ซื้อเสียง ใต้–อีสานสูงสุด เกือบครึ่งไม่พอใจผลงาน กกต.

KPI Poll ชี้คนไทยกว่าครึ่งรับรู้ซื้อเสียงเลือกตั้ง 500–1,000 บาท ใต้–อีสานสูงสุด กทม.ต่ำสุด ไม่พอใจผลงาน กกต.เกือบครึ่ง
วันนี้ (20 ก.พ.) สถาบันพระปกเกล้า แถลงผลสำรวจ KPI Poll ครั้งที่ 09 ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่ 13–16 กุมภาพันธ์ 2569 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 2,000 ตัวอย่าง สะท้อนภาพปัญหาซื้อเสียง ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของ กกต. และทัศนะต่อสูตรจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง
ผลสำรวจพบว่า ประชาชน 53.6% ระบุว่าเคยได้ยินเรื่องการซื้อเสียงในเขตเลือกตั้งของตน ขณะที่ 46.4% ไม่เคยได้ยิน สะท้อนว่าปัญหาซื้อเสียงยังอยู่ใกล้ตัวประชาชนจำนวนมาก แต่ระดับการรับรู้แตกต่างกันไปตามพื้นที่ เครือข่ายข่าวสาร และประสบการณ์ในชุมชน
เมื่อถามถึงระดับเงินที่รับรู้ว่าใช้ในการซื้อเสียง กลุ่มที่เคยได้ยินส่วนใหญ่ (76.8%) ระบุช่วง 500–1,000 บาท รองลงมาคือต่ำกว่า 500 บาท (15.3%) และมากกว่า 1,000 บาท (7.9%) สะท้อนภาพจำว่าการซื้อเสียงเป็นเงินระดับที่ “เข้าถึงง่าย” และอาจเกิดขึ้นซ้ำได้ในวงกว้าง
ในเชิงพื้นที่ ภาคใต้มีสัดส่วนผู้ได้ยินเรื่องซื้อเสียงสูงสุดที่ 65.3% รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64.9% ภาคเหนือ 56.5% ภาคตะวันออก 46.3% ภาคกลาง 37.7% และกรุงเทพมหานครต่ำสุดที่ 26.5% สะท้อนว่าบริบทพื้นที่และความเข้มข้นทางการเมืองท้องถิ่นมีผลต่อการรับรู้ของประชาชน
ด้านความพึงพอใจต่อการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการป้องกันและปราบปรามทุจริตเลือกตั้ง พบว่า กลุ่มไม่พอใจมีสัดส่วนสูงสุด 40.8% รองลงมาคือพอใจระดับดี–ค่อนข้างดี 31.9% พอใช้ 25.8% และไม่มีความเห็น 1.5% ภาพรวมสะท้อนว่าประชาชนยังต้องการเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ส่วนคำถามเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งรัฐบาลที่ชอบที่สุด พบว่า ไม่มีรูปแบบใดที่ชอบมากที่สุดถึง 41.7% รองลงมาคือรัฐบาลผสมระหว่างพรรคภูมิใจไทย+เพื่อไทย+ประชาธิปัตย์ 28.5% ถัดมาคือสูตรภูมิใจไทย+เพื่อไทย+ประชาธิปัตย์+ประชาชาติ 13.8% ขณะที่สูตรอื่น ๆ ได้รับความนิยมลดหลั่นลงมา
บทสรุปของ KPI Poll ครั้งนี้ สะท้อน 2 ประเด็นใหญ่ คือ ปัญหาซื้อเสียงยังเป็นความจริงที่ประชาชนจำนวนมากรับรู้ และความเชื่อมั่นต่อการกำกับความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งยังเป็นโจทย์สำคัญ ขณะเดียวกันในมิติการเมืองหลังเลือกตั้ง ประชาชนจำนวนมากยังไม่ลงตัวกับสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่ถูกเสนอ แม้จะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วก็ตาม
ภาพรวมจึงสะท้อนบรรยากาศที่สังคมต้องการทั้งการเลือกตั้งที่โปร่งใสอย่างจับต้องได้ และการเมืองหลังเลือกตั้งที่ตอบโจทย์ประชาชน มากกว่าเกมต่อรองอำนาจตามสูตรการเมืองเพียงอย่างเดียว