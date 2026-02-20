“เทพไท” อ้างความเห็น "จรัญ-วิษณุ" เลือกตั้ง 8 ก.พ.เสี่ยงโมฆะ ปมบัตรติดบาร์โค้ด ขัดหลัก “ลับ” ตามรัฐธรรมนูญ

“เทพไท” ยกความเห็น "จรัญ-วิษณุ" ชี้เลือกตั้ง 8 ก.พ.69 เสี่ยงเป็นโมฆะ ปมบัตรลงคะแนนติดคิวอาร์โค้ด–บาร์โค้ด ตรวจสอบย้อนหลังหาคนกาได้ ขัดหลัก “ลับ” ตามรัฐธรรมนูญ ม.85
นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ แสดงความเห็นกรณีการพิมพ์คิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.2569 อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 ที่กำหนดให้การเลือกตั้งต้องเป็นไปโดยตรงและลับ โดยระบุว่า แม้ก่อนหน้านี้จะมีนักวิเคราะห์การเมืองตั้งข้อสังเกตในลักษณะเดียวกัน แต่ยังไม่ถูกให้ความสนใจมากนัก กระทั่งมีความเห็นจากนักกฎหมายชั้นนำของประเทศออกมาแสดงท่าทีอย่างชัดเจน
นายเทพไท กล่าวว่าความเห็นของนายจรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้สัมภาษณ์ในรายการคมชัดลึกว่า หากพิสูจน์ได้ว่าบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดสามารถตรวจสอบย้อนหลังจนทราบได้ว่าใครเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็ถือว่าไม่เป็นความลับ และอาจส่งผลให้การเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญ จนนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ ขณะเดียวกันนายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเห็นส่วนตัวว่า “ไม่ลับ” เพราะหากมีโอกาสตรวจสอบย้อนหลังได้ ก็ไม่ใช่ความลับตามความหมายของรัฐธรรมนูญ ซึ่งคำว่า “ลับ” ต้องหมายถึงความลับตลอดไป ไม่ใช่เพียงช่วงเวลาหนึ่ง
นายเทพไท ระบุว่า ความเห็นของนักกฎหมายทั้งสองรายเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ และทำให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 สุ่มเสี่ยงจะเป็นโมฆะ ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย รวมถึงมีหลายองค์กรและบุคคลที่ดำเนินการในช่องทางต่าง ๆ เพื่อขอให้มีการชี้ขาดประเด็นดังกล่าว
อย้างไรก็ตามการวินิจฉัยว่าเป็นโมฆะหรือไม่ เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ และตนไม่อาจก้าวล่วงได้ แต่ในฐานะนักวิเคราะห์การเมือง เห็นว่ามีบรรทัดฐานคำวินิจฉัยเมื่อปี 2549 ที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยชี้ว่า การจัดคูหาเลือกตั้งหันออกนอกหน่วย จนอาจทำให้ผู้อื่นล่วงรู้การลงคะแนน เป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับและต้องจัดเลือกตั้งใหม่
“หากการเลือกตั้งปี 2569 มีการพิมพ์คิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ดในบัตรทุกใบ และสามารถสืบค้นย้อนกลับถึงตัวบุคคลได้ ก็ยิ่งเป็นกรณีที่กระทบหลักความลับในทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ ไม่ใช่เพียงบางพื้นที่ จึงเห็นว่าโอกาสที่การเลือกตั้งจะถูกวินิจฉัยให้เป็นโมฆะมีสูง”
นายเทพไท ยืนยันด้วยว่าตนไม่มีส่วนได้เสียกับผลการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่แสดงความเห็นในฐานะนักวิเคราะห์การเมือง และเห็นว่าการเลือกตั้งปี 2569 สุ่มเสี่ยงต่อการถูกวินิจฉัยให้เป็นโมฆะจริง ๆ