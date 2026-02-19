กธ.ถกใหญ่ว่าที่ สส.กำหนดทิศทางพรรค จับตาลุ้นร่วมรัฐบาล “ธรรมนัส” เลี่ยงสื่อเข้าทางด้านหลัง

“พรรคกล้าธรรม” ประชุมใหญ่ว่าที่ สส. - กำหนดทิศทางพรรค ท่ามกลางกระแสจับตาลุ้นร่วมรัฐบาล ขณะที่ “ธรรมนัส” เลี่ยงสื่อเข้าทางลานจอดรถด้านหลัง
วันนี้ (19 ก.พ.) เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำการพรรคกล้าธรรม ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ของพรรค ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเวลา 15.00 น. โดยการประชุมครั้งนี้มีแกนนำสำคัญเข้าร่วม อาทิ ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรค และ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรค
สำหรับการประชุมดังกล่าว มีว่าที่ สส.ของพรรคเข้าร่วมรวม 58 คน โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ นายอัครา พรหมเผ่า ว่าที่ สส.พะเยา เขต 1, นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ว่าที่ สส.ฉะเชิงเทรา เขต 2, นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ว่าที่ สส.สงขลา เขต 4 และนายไผ่ ลิกค์ ว่าที่ สส.กำแพงเพชร เขต 1 ซึ่งจะเข้าร่วมประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ด้วย
เมื่อเวลา 14.10 น. ร.อ.ธรรมนัส เดินทางถึงที่ทำการพรรค โดยใช้ทางเข้าลานจอดรถด้านหลัง และไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใด
สำหรับวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คาดว่า จะเป็นการแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้พบปะและหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ภายหลังทราบผลการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันนี้ ถูกจับตาว่าอาจเป็นเวทีวางกรอบการทำงานภายในพรรค และสะท้อนทิศทางทางการเมืองในระยะต่อไป โดยเฉพาะประเด็นโอกาสเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งยังไม่มีความชัดเจน และต้องติดตามผลการประชุมอย่างใกล้ชิด
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในช่วงบ่าย ร.อ.ธรรมนัส มีกำหนดเดินทางไปยังทวีปยุโรปในช่วงค่ำ เพื่อพักผ่อนส่วนตัว ตามที่ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้