ภท.จ่อเปิดตัว 4 ว่าที่สส.ประชาชาติหนุน "นายกฯหนู" เว้น "ทวี" ที่มีปมขัดแย้งกันและเตรียมร่วมงานพท.

“ภูมิใจไทย” เตรียมเปิดตัว 4 ว่าที่สส.ประชาชาติ 20 ก.พ. หนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ เว้น “ทวี สอดส่อง” เหตุเข้าหน้าแกนนำสีน้ำเงินไม่ติดจากปมขัดแย้งในอดีต และเตรียมเดินหน้าทำกิจกรรมกับพท.
วันนี้ (20ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.00 น. ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) แกนนำพรรคภูมิใจไทยเตรียมเปิดตัวว่าที่ สส.จากพรรคประชาชาติ (ปช.) จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายสุไลมาน บือแนปีแน ว่าที่ สส.เขต 1 ยะลา, นายซูการ์โน มะทา ว่าที่ สส.เขต 2 ยะลา, นายอับดุลอายี สาแม็ง ว่าที่ สส.เขต 3 ยะลา และนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ว่าที่ สส.เขต 5 นราธิวาส เพื่อประกาศสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ จะไม่เดินทางมาร่วมเปิดตัวในครั้งนี้ โดยคาดว่าหลังจากนี้จะหันไปทำการเมืองร่วมกับพรรคเพื่อไทย
ทั้งนี้ ช่วงบ่ายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พรรคประชาชาติจะมีการประชุมเพื่อยืนยันมติดังกล่าว ก่อนเดินทางไปเปิดตัวร่วมกับพรรคภูมิใจไทยตามกำหนดการ
ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับกรณี พ.ต.อ.ทวี ถือเป็น ไม้เบื่อไม่เมา หรือ มีร่องรอยความขัดแย้งกับแกนนำพรรคภูมิใจไทย มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าบทบาทเคยเป็นฝ่ายค้าน หรือ สมัยเป็นรัฐมนตรียุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องที่ดินเขากระโดง รวมถึงคดีฮั้วสว. ฯลฯ เป็นต้น