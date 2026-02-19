“ทนายรณณรงค์” เตือนพรรคส้ม แจงปม Laser ID ให้เคลียร์ เสี่ยงโดนยุบอีกรอบ

“ทนายรณณรงค์” ชี้ ปชน. ต้องแจงเก็บ Laser ID สมาชิกพรรคให้ดี หวั่นโดนยุบอีกรอบ มองการขอกับการดำเนินการระหว่างรอไฟเขียว คือแอบกระทำ แม้สงสารแกนนำ แต่ต้องแจงให้ชัด
วันนี้(19 ก.พ.)นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ได้ตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าวว่าในฐานะที่เป็นทนายความมีมุมมองทางกฎหมายกรณีพรรคประชาชนเก็บเลเซอร์ ID ของสมาชิกพรรคทำได้หรือไม่ เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานรัฐหรือสถาบันการเงินว่าเป็นเรื่องของพรรคการเมือง ตนไม่สามารถตอบได้ แต่ถ้าอะไรที่เป็นการทำผิดระเบียบพรรคก็ต้องชี้แจง ขออย่าให้ชี้แจงพลาดก็แล้วกัน ถ้าชี้แจงพลาดก็ต้องโดนยุบพรรคอีกรอบ
ส่วนในแง่มุมของกฎหมายกรณีที่ทางพรรคระบุว่าได้ขออนุญาตกรมการปกครองเพื่อขอเก็บเลเซอร์ ID แล้ว แต่ระหว่างที่รอการอนุญาตจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่นายรณณรงค์ กล่าวว่า การขอกับการดำเนินการคือแอบกระทำ ก็ต้องชี้แจงให้ได้ ถ้าชี้แจงไม่ได้ ก็จะเป็นเรื่องอีก ซึ่งส่วนตัวก็รู้สึกสงสารและเห็นใจแกนนำ แต่ไม่รู้ว่าจะโดนอีกรอบหรือไม่ ย้ำว่าขอให้ชี้แจงให้ดีก็แล้วกัน