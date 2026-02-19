กกต.ตอบผู้ตรวจฯ ยันพิมพ์บาร์โคดไม่ผิดระเบียบ “ทนายรณณรงค์” ยื่นเพิ่ม เร่งส่งศาล รธน.

กกต.ตอบผู้ตรวจการแผ่นดิน พิมพ์บาร์โค้ดไม่ผิดระเบียบฯ ทนายรณณรงค์ ยื่นร้องเพิ่ม จี้เร่งส่งศาล รธน.ชี้ขาด
วันนี้(19 ก.พ.)นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ หรือทนายรณณรงค์ ประธานมูลนิธิรณณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ยื่นคำร้องเพิ่มเติมต่อผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีก่อนหน้านี้ได้ยื่นขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566ข้อ 129 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 มาตรา 32 และ มาตรา 34 หรือไม่ จากเหตุพิมพ์บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง นายรณณรงค์กล่าวว่า วันนี้เป็นการมายื่นเพิ่มเติมตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินประสานมาโดยเป็นการยื่นในประเด็นข้อกฎหมายที่กำหนดให้กกต.สามารถทำสัญลักษณ์บนบัตรเลือกตั้งได้เข้าข่ายละเมิดสิทธิเสรีภาพขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งตนไม่ได้สนในเรื่องของบัตรเขย่ง การเก็บต้นขั้วแยกหรือไม่แยก ตนไม่สน เพราะต้องการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งสรุปส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จึงได้ยื่นในเรื่องของประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้น ซึ่งทราบว่ากกต.ได้มีหนังสือตอบกลับไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเมื่อวานนี้ จึงเห็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มในประเด็นของตนและให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความเลย ส่วนผู้ร้องคนอื่นที่ติดใจว่า บัตรเขย่ง ต้องนับคะแนนใหม่หรือไม่ก็ให้รอรอบสอง ขอคำร้องของตนไปศาลรัฐธรรมนูญก่อน แต่หากผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญภายใน 1-2 วันนี้ก็จะมีประชาชนจากทั่วสารทิศมายื่นเรื่องแบบผมซึ่งก็อยากดูเหมือนกันว่าทำไมการไปศาลรัฐธรรมนูญมันยากเย็นขนาดนี้
"แค่ให้ดูว่าการทำบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งมันละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนหรือไม่ ทำไมมันยากเย็นขนาดนี้ เพราะกกต.ตอบผู้ตรวจการแผ่นดินไปแล้วว่าทำถูกต้องตามระเบียบ ผมก็เลยบอกทางผู้ตรวจการแผ่นดินว่าระเบียบที่กกต.บอกว่าถูกต้อง มันขัดรัฐธรรมนูญช่วยเสนอศาลรัฐธรรมนูญให้หน่อย ผมขอแค่ประเด็นนี้เลย"
เมื่อถามว่าบัตรเลือกตั้งปี66ก็มีบาร์โค้ดฉะนั้นการเลือกตั้งปี 66 ต้องเป็นโมฆะด้วยหรือไม่ นายรณรงค์กล่าวว่าเราต้องแยกส่วนกัน ที่ร้องไปตนโฟกัสแค่การเลือกตั้งครั้งนี้ ส่วนใครจะเอาผลไปใช้กับการเลือกตั้งครั้งอื่นเป็นเรื่องหลังจากนั้น แต่ในครั้งนี้ตนเขีบนคำร้องว่า กกต.ละเมิดสิทธิของผู้เลือกตั้งอย่างไร รัฐธรรมนูญมาตรา 32 34 เขาให้การแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทางการเมือง เป็นเรื่อง
ของความลับ ซึ่งยังไม่ต้องกากบาทในบัตรเลือกตั้งเลย ใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรู้ว่า ตนมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไร แต่การที่กกต.ทำบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง มันทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งประเทศเกิดความหวาดกลัว กลัวคนจะรู้ว่าเขาเลือกพรรคไหน กาสีอะไร เพราะมันอาจทำให้เขาตกงานได้ ซึ่งนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ยื่นร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน
เมื่อถามต่อว่ากกต.ยืนยันว่าได้สร้างระบบป้องกันไว้ 3 ชั้นไม่สามารถสร้างความสบายใจให้กับประชาชนได้ใช่หรือไม่ นายรณณรงค์ กล่าวว่าครอบครัวของตนเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เงินที่จะได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐ ไม่เห็นมีสุนัขที่ไหนคุ้มครองให้ตนได้เลย ตนต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง แล้วเรื่องบัตรเลือกตั้งหากวันดีคืนดีเขาอยากจะไปดู เชื่อว่าเขาคงไม่ทำตามกฎหมาย อย่ามาพูดเลย ถึงเวลาก็หายหัวกันหมด จึงคิดว่าต้องมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองซึ่งเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ ใครก็ไม่มีสิทธิ์รู้ว่าตนเลือกพรรคไหน
นายรณรงค์ยังกล่าวกรณีนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น ต้องการให้มีการสอบในเรื่องของบัตรเขย่งก่อน ว่า ในมุมของตนมองว่สการจะทำเรื่องดังกล่าวมันต้องไปแสวงหาข้อเท็จจริง มันจะยิ่งทำให้การยื่นศาลรัฐธรรมนูญเกิดความล่าช้าเพราะต้องรอให้กกต และผู้ตรวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริงก่อน ซึ่งจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เมื่อเราไม่รู้ว่าเสร็จเมื่อไหร่ ผลกระทบมันก็จะเยอะขึ้น สมมุติส่งไปศาลแล้วตัดสินมาว่าผิดหรือถูก เรื่องมันยังไม่เสียหายเยอะ สส.ยังไม่ได้โหวตกฎหมายเยอะ เรื่องก็จะจบง่าย ที่พูดไม่ได้หมายความว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะ ตนรอศาลอย่างเดียว
เมื่อถามว่ากกต.จะต้องรอการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งก่อนหรือไม่ นายรณรงค์กล่าวว่ากกต.มีสิทธิ์ตามกฎหมายและมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายเดิมของท่านไปก่อน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้น จึงอยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าการเลือกตั้งเป็นโมฆะ เวลา สส.ไปโหวตกฎหมายจะได้ไม่มีปัญหา แต่ถ้ามันสมบูรณ์ก็จะได้สบายใจ