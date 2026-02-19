ปชน.เมิน Laser ID เสี่ยงยุบพรรค ยันศึกษาดีแล้ว เคยได้รับอนุญาตตั้งแต่ยุค อนค.-ก้าวไกล

ปชน.เมินปม Laser ID เสี่ยงยุบพรรค “ไอติม”เผยฝ่ายกฎหมายปรึกษากันแล้วไม่เสี่ยง กางข้อเท็จจริงแจงชัด พรรคเคยได้รับอนุญาตเชื่อมต่อแล้วตั้งแต่ยุค อนค.-ก้าวไกล
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2569 ชั้น 7 อาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการพรรคประชาชน (ปชน.) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคประชาชนขออนุญาตการใช้ข้อมูล และเชื่อมต่อ Laser ID จากกรมการปกครอง ว่า พรรคมีแถลงการณ์ไปแล้ววานนี้ (18 ก.พ.) โดยสรุปสาระสำคัญ 1.พรรคไม่มีการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกรมการปกครอง 2.พรรคไม่เคยขอ Laser ID โดยไม่ได้รับความยินยอม และไม่ได้บันทึกเก็บไว้ที่พรรค 3.พรรคต้องการเชื่อมข้อมูลกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบ ป้องกันไม่ให้ใครสวมสิทธิมาสมัครสมาชิก 4.พรรคดำเนินการขออนุญาตเชื่อมข้อมูลไปแล้ว อยู่ขั้นตอนท้าย ๆ ก่อนเสร็จสมบูรณ์ 5.พรรคได้นำการสมัครด้วย Laser ID ออกจากการสมัครชั่วคราว
เมื่อถามว่า การเอา Laser ID ออกจากขั้นตอน กระทบสมัครสมาชิกหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า การสมัครสมาชิกพรรค พรรคต้องออกแบบกระบวนการให้รัดกุม มีชุดข้อมูลบางอย่างเป็นขั้นต่ำ บังคับกับทุกพรรค นอกเหนือจากนั้นแต่ละพรรคมีสิทธิออกแบบได้อย่างไร แม้ว่าตอนนี้เราต้องเอาการกรอก Laser ID ออกจากพรรคชั่วคราว แต่เชื่อว่ากระบวนการอื่นที่เราเสริมมา เช่น การให้ถ่ายภาพตนเอง กับหน้าบัตรประชาชนของเขา ให้มั่นใจว่าเป็นคนเดียวกัน ทำให้กระบวนการยังรัดกุมอยู่
เมื่อถามอีกว่า กรณี Laser ID ขณะนี้กรมการปกครองบอกว่ายังไม่ได้อนุญาตให้กับทางพรรคในการเก็บ ขณะที่แถลงการณ์ของพรรคยอมรับว่าเกิดช่องโหว่เกิดขึ้นแล้ว ช่องโหว่นี้อาจนำไปสู่คำร้องยื่นยุบพรรคประชาชนอีกครั้งหรือไม่ นายพริษฐ์ ยืนยันว่า ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ในการตัดสินใจของพรรคประชาชนในเรื่องนี้ ไม่มีการกระทำใด ๆ ขัดต่อกฎหมาย ความเห็นยุบพรรค ตนและจากการหารือฝ่ายกฎหมาย ไม่ได้มีความเสี่ยง เราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย เรื่องการขออนุญาตกรมการปกครอง ย้ำว่าไม่ได้ขออนุญาตกรมการปกครองว่า ให้ประชาชนกรอก Laser ID เข้ามา แต่การประชาชนกรอกเข้ามา เราต้องขอความยินยอมจากประชาชนทุกประการ ส่วนการขออนุญาตกรมการปกครองเคยทำสำเร็จแล้วในพรรคอนาคตใหม่ และก้าวไกล คือการขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบ เมื่อประชาชนกรอก Laser ID มา คือการขอว่าเอาข้อมูลนั้นยิงไปที่ระบบของกรมการปกครอง เพื่อให้เขาเช็คในฐานข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่
“ที่ผ่านมาและปัจจุบันพรรคเป็นทางผ่านของข้อมูลที่ขอจากประชาชนเข้าสู่ระบบกรมการปกครอง เช่น สมัยก้าวไกลที่เชื่อมต่อสมบูรณ์แบบ ข้อมูลไหลไปที่กรมการปกครอง และแจ้งเตือนกลับมาที่เราว่าถูกต้องหรือไม่ ช่วงเปลี่ยนผ่านยิงไป แต่ส่งสัญญาณกลับมาที่เราไม่ได้ แต่ยืนยันไม่ว่าช่วงสมบูรณ์ หรือเปลี่ยนผ่าน พรรคไม่ได้บันทึก Laser ID ไว้ น้อมรับข้อทักท้วง เราได้นำช่องที่เคยขอให้ประชาชนกรอกออกชั่วคราว จะนำกลับมาเมื่อเชื่อมกับกรมการปกครองเสร็จโดยสมบูรณ์” นายพริษฐ์ กล่าว