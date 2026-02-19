นายกฯ ทำบุญ 18 ปี กอ.รมน.สักการะท้าวสุเทพเทพารักษ์-ศาลเจ้าพ่อหนูเผือก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสวนรื่นฤดี

“อนุทิน” ทำบุญ กอ.รมน.ครบรอบปีที่ 18 สักการะท้าวสุเทพเทพารักษ์-ศาลเจ้าพ่อหนูเผือก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสวนรื่นฤดี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมี พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกพนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก และพลเอกชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ร่วมพิธี
เมื่อนายกฯเดินทางมาถึงได้สักการะศาลท้าวสุเทพเทพารักษ์ และศาลท่านท้าวกุเวธิราช (ศาลเจ้าพ่อหนูเผือก) ซึ่งมีความเชื่อว่าทั้ง 2 ศาลนี้ หากสักการะบูชาจะมีความร่มเย็นเป็นสุข เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง จากนั้นได้เดินเข้าพระตำหนักเพชรรัตน์ เพื่อสักการะสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และนายกรัฐมนตรีเข้าอาคารรื่นฤดีเพื่อร่วมพิธีสงฆ์ ก่อนถ่ายรูปร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพ และ ข้าราชการระดับสูง กอ.รมน.