ศาลปกครองกลางยกฟ้องคดี กสทช.มีมติไม่แต่งตั้ง "ไตรรัตน์" เป็นเลขาฯ ชี้มติมีเหตุผล-ไม่ขัดกฎหมาย

ศาลปกครองกลางยกฟ้องคดี กสทช.มีมติไม่แต่งตั้ง "ไตรรัตน์" ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ชี้เหตุหลหารออกมติเพราะไม่เห็นด้วยกับกระบวนการสรรหา มีน้ำหนักเพียง ไม่ได้เป็นกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย และฟังไม่ได้ว่ากระทำละเมิดต่อผู้ฟ้อง
วันนี้( 18 ก.พ. )ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการและรักษาการแทนเลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย (กสทช.) ยื่นฟ้อง น.พ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) และ กสทช.ว่า ร่วมกันมีมติในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2566 ไม่เห็นชอบแต่งตั้งให้นายไตรรัตน์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. เป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ศาลให้เหตุผลว่า กสทช.เสียงข้างมากมีมติไม่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ตามที่ ประธาน กสทช. เสนอ เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับกระบวนการสรรหา จึงเป็นการมีมติที่มีเหตุผลมีน้ำหนักเพียงพอและยังรับฟังไม่ได้ว่า มติของ กสทช. และคำสั่งของประธาน กสทช.ที่ไม่แต่งตั้งให้นายไตรรัตน์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. เป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อนายไตรรัตน์ พิพากษายกฟ้อง