"เต้" เตือนพรรคจะร่วมรัฐบาล ไม่ต้องรีบ คาดเลือกตั้งโมฆะ ให้เก็บเงินมัดจำว้ใช้เลือกตั้งครั้งต่อไป

"เต้ มงคลกิตติ์" ลั่นพรรคจะร่วมรัฐบาล ไม่ต้องรีบดีล คาดเลือกตั้งอาจโมฆะ ขอให้เก็บเงินมัดจำร่วมรัฐบาลไว้ใช้เลือกตั้งครั้งต่อไป บอกช่วงนี้อารมณ์ศิลปิน ไม่ต้องดีลพรรคทางเลือกใหม่ร่วมรัฐบาลเพราะตื่นมาอาจลืม
วันนี้(18ก.พ.)นายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ กล่าวถึงพรรคการเมืองที่มีดีลจัดตั้งรัฐบาล ที่ต้องมีการวางเงินมัดจำ 5-10 ล้านบาท ขอให้เลิกมัดจำ ให้รอดูก่อนว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ ต้องไปเอาเงินคืนด้วย และไม่ต้องมามัดจำพรรคทางเลือกใหม่ เพราะเลือกตั้งครั้งนี้มันอิรุ่ยฉุยแฉก ฉะนั้นการดีลกันจัดตั้งรัฐบาล ต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี 5-10 ล้านบาทก็ต้องไปเอาคืน เอาไว้ไปหาเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไป
เมื่อถามว่ามีใครมาดีลกับพรรคทางเลือกใหม่หรือยัง นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ไม่กล้าดีล วันนี้โอเค แต่อีกวันตื่นมาลืมสิ่งที่คุยกันไว้ เพราะเป็นคนลืมง่าย ดีลไว้ก็ลืม สมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตนก็ยังลืม หากมีคนมาดีลตนก็จะส่งนายราเชน ตระกูลเวียง สส.บัญชีรายชื่อของพรรคเข้าไป แต่หากส่งนายราเชนไปแล้วตนเองไม่เอาด้วยก็คงแย่ เพราะฉะนั้นดีลก็ต้องคุยกัน เพราะตนเองก็มีหลายอารมณ์ ช่วงนี้เป็นศิลปิน พอหลับก็จะลืมเลย
ส่วนจะฝากอะไรไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายมงคลกิตติ์กล่าวว่า ไม่ต้องรีบฟอร์มทีม รอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินก่อน อย่าคิดว่าตนเองมีอำนาจสั่งฟ้าสั่งลมได้ คนเคยมีอำนาจจริง ๆ ยังติดคุก อำนาจใดก็ตามไม่จีรังยั่งยืนถ้าอำนาจนั้นได้มาโดยไม่สุจริต อำนาจที่ได้มาสุจริตก็จะอยู่กับเรานาน ตนเองยังภูมิใจที่ กกต.นับคะแนน 166,000 คะแนน แต่คะแนนจริง ประชาชนรักตนมากกว่านั้น ตนรู้สึกประทับใจต่ออำนาจอธิปไตยที่ประชาชนมอบให้ มันไม่มีวันตาย ไม่ใช่อำนาจอธิปไตยที่จ่าย 500-1,000 บาทแล้วก็จบกันไป นี่คนละแบบกัน ตนได้คะแนนมาอย่างสุจริตจึงพูดได้อย่างเต็มปาก ทำอะไรต้องระมัดระวัง อยู่ดี ๆ จะไปจับมือคนนั้น รับตังค์คนนี้ สุดท้ายทำให้ไม่ได้ก็ผิดใจกัน ตรงไปตรงมาดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะ อะไรที่ได้อำนาจมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีลับลมคมในที่ประชาชนรู้อยู่แล้วว่าไม่ถูกต้อง ประชาชนมองออกไม่ได้กินหญ้า การทุจริตซื้อเสียงมีทั่วประเทศ แต่ กกต. , กปน. และผู้ตรวจการ กกต. กลับไม่รู้เรื่อง ฉะนั้นเป็นเวรกรรมของประเทศไทยที่ได้นักการเมืองส่วนใหญ่ที่โกงมา แต่ถ้า สส. คนไหนที่ไม่โกงก็มารายงานตัวกับตนได้ จะได้รู้ว่าสุจริต ส่วนใครที่โกงไม่ต้องมาคุยกับตน ซึ่งพวกนี้เรียกว่า "โจรจ้างประชาชนมาเลือก" ไม่ต้องมาคุยกับตนให้เสียเวลา