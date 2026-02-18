ปชป.ตั้ง "นิพิฏฐ์" นำทีมสอบเลือกตั้ง ย้ำต้องมั่นใจว่าโปร่งใส ก่อนตัดสินใจร่วมรัฐบาล

"ชัยวุฒิ" เผย ปชป.ตั้งทีมตรวจสอบเลือกตั้งแล้ว "นิพิฏฐ์" ลงมือเอง หลังพบหลายปมปัญหา ย้ำให้ความสำคัญลำดับแรก ก่อนเรื่องร่วม-ไม่ร่วมรัฐบาลกับ ภท. ชี้หากคนไม่เชื่อมั่นเลือกตั้ง อาจกระทบความเชื่อถือการเมืองไทย
วันที่ 18 ก.พ.นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ต่อประเด็นที่พรรคภูมิใจไทยพูดคุยกับพรรคการเมืองเพื่อชวนร่วมรัฐบาล ว่า ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญเป็นลำดับรอง เพราะต้องการทราบในความชัดเจนต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการรเลือกตั้ง (กกต.) ที่โปร่งใส เป็นธรรม หลังจากที่พบในหลายกรณีว่าการเลือกตั้ง เมื่อ 8 ก.พ. มีความเคลือบแคลงต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้ง และภาคส่วนต่างๆ เรียกร้องให้ กกต. พิสูจน์ ขณะเดียวกัน กกต.ได้ออกคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในบางพื้นที่ นับบัตรลงคะแนนใหม่ในหลายพื้นที่ หลังมีปัญหาเรื่องบัตรเขย่ง หรือกรณีของการทำสัญลักษณ์ หรือ บาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้ง เป็นต้น จึงทำให้มีข้อกังวลต่อการกระบวนการของการเลือกตั้งที่อาจมีปัญหา
สำหรับประเด็นการตรวจสอบการเลือกตั้งขณะนี้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ได้ลงนามตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยมีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ แกนนำพรรค เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาในข้อมูลและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการ
“การร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญเป็นลำดับรอง เพราะสิ่งแรกที่ต้องเน้นคือ การตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเลือกตั้งนั้นถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนด เพราะหากมีประเด็นที่ทำให้ไม่เกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ อาจมีผลกระทบทางลบต่อการเมืองไทยได้” นายชัยวุฒิ กล่าว