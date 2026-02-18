“เทวฤทธิ์” ยื่นญัตติชะลอเห็นชอบ 2 ว่าที่ กกต.หวั่นประโยชน์ทับซ้อน เหตุ สว.138 รายกำลังถูกสอบ

“เทวฤทธิ์” ยื่นญัตติชะลอเห็นชอบ 2 ว่าที่ กกต.หวั่นขัดกันผลประโยชน์ ปม สว.ถูกสอบ 138 ราย ชี้กระบวนการทำได้ แต่อาจขัดกันแห่งผลประโยชน์ ห่วงวิกฤตศรัทธา หากเห็นชอบ กกต.เพิ่มอีก 2 คน “นันทนา” ชี้ 138 สว.ถูกแจ้งข้อกล่าวหา ไม่ควรทำหน้าที่เห็นชอบ คาดยื่นศาล รธน.ได้สัปดาห์หน้า
วันนี้ (18 ก.พ. 2569 ) นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สว.กล่าวว่าวนการประชุมวิสามัญวุฒิสภา(สว.) ในวันที่ 26 ก.พ. นี้ ตนจะยื่นญัตติขอให้วุฒิสภาชะลอการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีก 2 คน คือนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและนายมณฑล สุดประเสริฐ อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย แทนนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว เพื่อป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์
นายเทวฤทธิ์กล่าวว่า หากย้อนกลับไปในวุฒิสภาสมัยที่แล้ว ช่วงเดือนพฤษภาคมปี 2566 แม้จะยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังสามารถพิจารณาเพื่อเปิดประชุมวิสามัญได้และมีการพิจารณา เลื่อนหรือขยายเวลาของกรรมาธิการสอบประวัติในขณะนั้นได้ แปลว่าในแง่กระบวนการสามารถดำเนินการได้ และการที่มีสว.จำนวนมาก กำลังถูกไต่สวนและสอบสวนโดยองค์กรที่เรากำลังจะแต่งตั้งดูเป็นการขัดกันทางผลประโยชน์ เหมือนเราไปตั้งกรรมการในการมาตัดสินหรือสอบสวนคดีที่เราถูกกล่าวหา และ สว. ที่ถูกดำเนินคดีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งเท่ากับมติ ของการให้ความเห็นชอบกับบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
นายเทวฤทธิ์ ยังกล่าวว่า ห้วงเวลานี้มีวิกฤตความศรัทธาในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. สว.ชุดนี้ให้ความเห็นชอบ กกต. ไปแล้ว 3 คน หากให้ความเห็นชอบเพิ่มอีก 2 คน จะกลายเป็น 5 คนจาก 7 คนที่มาจากการให้ความเห็นชอบจาก สว. ชุดนี้ และถ้าตนเป็นคณะกรรมการสอบประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อก็คงจะถามถึงประเด็นมุมมองที่มีต่อคดีกันได้มาซึ่ง สว. โดยมองว่ามี 2 แนวทางที่แคนดิเดตเหล่านั้นจะตอบ คือ ตอบตามหลักการที่เห็นว่ามีปัญหาหรือไม่ แต่หากตอบเอาใจ สว. ชุดนี้ ก็อาจจะได้ผ่านเข้าไปเป็น กกต. ระบบและกระบวนการที่เป็นอยู่มีการขัดกันทางผลประโยชน์
"การได้มาซึ่งตะกร้าที่เราจะมากรอง เครื่องกรองเหล่านี้มันมีปัญหาผมคิดว่าเมื่อมันมีปัญหาเครื่องกรองก็ควรจะหยุดก่อน ที่จะส่งผ่านปัญหาเหล่านั้นซึ่งจะส่งผ่านวิกฤตศรัทธาไปยังองค์กรอิสระนั่นคือ กกต. ที่มีปัญหาอยู่ แล้วจะส่งผ่านวิกฤตศรัทธานั้นไปอีก 7 ปี การชะลอไปก่อนไม่ได้ทำให้อำนาจที่หลายคนกังวลว่าจะไปตัดอำนาจ สว. หรือเปล่า การชะลอไว้ไม่ได้ตัดอำนาจ วันที่มีคำตัดสินหรือคำวินิจฉัยแล้วว่าสว. เหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความผิด วันนั้นยังมีอำนาจเต็มในการให้ความเห็นชอบ จึงเสนอญัตติให้ชะลอการให้ความเห็นชอบ 2 กกต. ไปก่อน จนกว่าจะมีความชัดเจนของ กกต. ชุดปัจจุบัน การวินิจฉัยคดีการได้มาซึ่งสว." นายเทวฤทธิ์กล่าว
ด้านนางสาวนันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า มี สว. ถึง 138 คนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วจะมาให้ความเห็นชอบ กกต. อีก 2 คนซึ่งตนมองว่าน่าจะไม่ชอบ และเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อยากให้ สว. เสียงข้างมากทั้งหลายมีจิตสำนึกในการหยุดทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมถึงการให้ความเห็นชอบ กกต. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เพราะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์อย่างชัดเจน เพราะเป็นการเลือกคนเข้าไปทำคดีของตัวเอง
นี่คือปัญหาที่สืบเนื่องมาจากกระบวนการของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้ สว. มาจากการเลือกกันเองไม่ยึดโยงกับประชาชน เลือกคนมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติ แทนที่จะให้ สว. ที่มาจากประชาชนทำหน้าที่นี้ วงจรนี้ทำให้เกิดข้อกังขามากมาย เพราะการตัดสินคดีความต่าง ๆ ทางการเมือง ก็วนกลับมาที่องค์กรอิสระ และหากในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ถ้า สว. ให้ความเห็นชอบ กกต. อีก 2 คน ก็จะกลายเป็นว่า สว. ให้ความเห็นชอบไปแล้ว 5 คนจะ 7 คน จึงมีคำถามถึงเรื่องการดำเนินคดีฮั้ว สว. ผ่านไปแล้ว 7 เดือนยังไม่มีการส่งฟ้อง หากวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้เพิ่มไปอีก 2 คน เราคงจินตนาการออกว่าคดีฮั้ว สว. จะจบอย่างไร
" จึงอยากถามถึงความสง่างามและความชอบธรรมที่ สว. 138 คน ถูกแจ้งข้อกล่าวหาและมาทำหน้าที่ เลือกกกตแล้วไปทำหน้าที่ตัดสินคดีของตัวเอง รวมถึงคดีที่มาจากการเลือกตั้งในขณะนี้ ขอให้สังคมจับตา เพราะว่าวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ สว. เสียงข้างมากจะคงยืนยันให้ความเห็นชอบกกตอีก 2 คนหรือไม่ และญัตติของสว. เทวฤทธิ์จะได้รับการบรรจุหรือไม่ กระบวนการต่อจากนี้จะเดินหน้าสุดซอยอย่างไร " นางสาวนันทนากล่าว
ส่วนความคืบหน้าการล่ารายชื่อ 20 สว. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ขาดเลือกตั้งโมฆะนั้น นางสาวนันทนา กล่าวว่า วันนี้ร่างคำร้องเรียบร้อยแล้ว และเชื่อเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะตอนนี้ สว.เสียงข้างน้อยและสว.อิสระ ได้มีการโทรมาสอบถาม จึงเชื่อว่าครั้งนี้จะรวบรวมได้เร็วและจะรีบยื่นทางประธานวุฒิสภาให้เร็วที่สุด แต่กระบวนการนี้ต้องเรียนว่าประธานวุฒิสภาหากได้รับเรื่องแล้วก็อยากจะให้ใช้มาตรฐานเดียวกัน กับที่รับเรื่องจาก สว.เสียงข้างมากที่รับแล้วรีบยื่นกระบวนการจะได้ไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้เร็ว และเราพยายามจะทำให้อยู่ในสัปดาห์หน้า