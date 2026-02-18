กกต.งดประชุมสัปดาห์นี้ หลังสั่งเลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติใหม่บางหน่วย กกต.กทม.ยังไม่ทราบใช้บัตรแบบเดิมหรือไม่

กกต.งดประชุมสัปดาห์นี้ หลังมีมติสั่งเลือกตั้งบางหน่วยและออกเสียงประชามติไปแล้ว แต่หากมีเรื่องด่วนพร้อมนัดประชุมทันที ด้าน ผอ.กกต.กทม. เผยยังไม่เห็นบัตรเลือกตั้งคงรูปแบบเดิมหรือไม่ ยันมีความพร้อมเลือกตั้งและออกเสียงใหม่ 22 กพ. นี้ กำชับ กปน.รอบคอบกรอกเอกสาร ทำตามกฎหมาย
วันนี้(18ก.พ.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความเคลื่อนไหว ของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.วันนี้ ไม่มีการประชุม เนื่องจากเรื่องพิจารณาเร่งด่วนการสั่งนับคะแนนใหม่ ในหน่วยที่เป็นปัญหา ได้มีมติไปแล้ว โดยจะมีการนัดประชุมในสัปดาห์หน้า แต่หากมีเรื่องเร่งด่วนเข้ามาให้พิจารณา ก็จะนัดประชุมด่วนเพื่อพิจารณา เนื่องจากยังมีหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ซึ่งหากสำนักงานดำเนินการได้ทันก็จะมีการเสนอให้ที่ประชุม กกต.พิจารณาในการประชุมทันที
ขณะที่การลงคะแนนเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ และลงคะแนนออกเสียงประชามติใหม่ ที่หน่วยเลือกตั้งและหน่วยออกเสียงประชามติที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 15 แขวงคันนายาว กรุงเทพฯมหานคร ในวันที่ 22 ก.พ. ระหว่างเวลา 08.00 -17.00 น. ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการีเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าสำหรับวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งในหน่วยนี้ ทางบริษัทไปรษณีย์ไทย จะเป็นคนจัดส่งไปยังสำนักงานเขตโดยตรง ส่วนรูปแบบบัตรจะใช้รูปแบบเดิมหรือไม่ ตนยังไม่ทราบและจะเห็นรูปแบบบัตรก็ต่อเมื่อแจกจ่ายไปที่หน่วยเลือกตั้งในเช้าวันที่ 22 ก.พ. ซึ่งตนเองจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในวันนั้นด้วย อย่างไรก็ตามในวันนี้ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงตามที่ระเบียบ กกต. กำหนดคือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)ชุดใหม่ แต่ในส่วนของหน่วยที่มีการนับคะแนนการออกเสียงประชามติใหม่ ในหน่วยที่ 10 เขตออกเสียงประชามติที่ 15 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. 2569 จะใช้ กปน.ชุดเดิม เนื่องจากยังไม่มีการนับคะแนน โดย กกต.มีมติให้นับคะแนนใหม่ในเวลา 10.00 น. ซึ่งแบบขีดคะแนนจะใช้รูปแบบเดิม พร้อมย้ำว่าตนเองยังไม่เห็นบัตรเลือกตั้ง ซึ่งขั้นตอนการออกลงคะแนนใหม่และการนับคะแนนประชามติเป็นเหมือนวันที่ 8 ก.พ.ที่จะมีการเบิกจ่ายอุปกรณ์ในวันนั้น อย่างไรก็ตามวันที่ 22 ก.พ.นี้
ว่าที่ ร.ต. สัมพันธ์ ยืนยันว่า ในส่วนของหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อม และได้กำชับ กปน.ให้ทำหน้าที่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมให้พึงระวังการกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆให้มีความรอบคอบมากขึ้น และไม่ได้มีความกังวลใจใดๆ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนอยู่แล้ว