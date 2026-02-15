รัฐบาล เผย สงขลาประกาศ 17 ก.พ.เป็นหยุดราชการของจังหวัด เนื่องในเทศกาลตรุษจีนตามมติครม.

รองโฆษกรัฐบาล เผย จังหวัดสงขลาประกาศให้ 17 กุมภาพันธ์นี้ เป็นหยุดราชการของจังหวัด เนื่องในเทศกาลตรุษจีนตามมติครม. ย้ำเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมในทุกพื้นที่
วันที่ (15 กุมภาพันธ์ 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ได้กำหนดให้วันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่ จังหวัดสงขลา
รองโฆษกฯ กล่าวว่า เนื่องจากวันตรุษจีน ประจำปีพุทธศักราช 2569 ตรงกับวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 จึงประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ จำนวน 1 วัน ครอบคลุมหน่วยงานราชการทุกแห่งในจังหวัดสงขลา รวมถึงสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว
ทั้งนี้ การกำหนดวันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการในจังหวัดสงขลา เป็นไปเพื่อสอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ ควบคู่กับวันสำคัญทางศาสนาอื่น ได้แก่ วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี)
รองโฆษกฯ ขอให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดต่อราชการและการเดินทางล่วงหน้า พร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ของประเทศ