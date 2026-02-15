"อลงกต" ยันช่วยท่วมหาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องการเมืองขอกกต.อนุมัติงบฉุกเฉิน แนะระดมวิศวกรข้างเคียงประเมิน

"สว.อลงกต" ยันช่วยผู้ประสบภัย “หาดใหญ่” ไม่ใช่เรื่องการเมือง วอน กกต. ไฟเขียวงบฉุกเฉิน แนะจังหวัดระดมวิศวกรท้องถิ่นข้างเคียง เร่งประเมินเยียวยาน้ำท่วมด้วย เผยเจ้าหน้าที่ไม่พอ ทำชาวบ้านคอยนาน
วันนี้ (15 ก.พ. 2569) นายอลงกต วรกี สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่า ตอนนี้มีปัญหา 2 ประเด็นที่ต้องดำเนินการ ประเด็นแรก การชดเชยความเสียหายของบ้านเรือน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมโยธาธิการ ได้ส่งเจ้าหน้าที่วิศวกรเข้าไปตรวจสอบ ประเมินความเสียหายตามระเบียบ ซึ่งเท่าที่ตนจำได้จะได้รับประมาณ 40,000 บาทต่อครัวเรือน โดยจะต้องมีผู้รับรองคือวิศวกร ตนก็เห็นด้วยว่าต้องเป็นไปตามระเบียบ แต่ปัญหาคือคนประเมินมีน้อยมาก จนทำให้ส่วนกลางต้องเข้ามาช่วย นำวิศวกรมาช่วยประเมิน แต่ก็ไม่พอ สิ่งที่ต้องเร่งทำคือจังหวัดต้องระดมวิศวกรในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยด้วย
“วิศวกรโยธาของท้องถิ่นต่างๆ สามารถมาช่วยประเมินได้ ตรงนี้จังหวัดยังช้าอยู่ จังหวัดต้องเร่งทำประเมินความเสียหาย ต้องทำคำสั่งให้มาปฎิบัติหน้าที่และให้วิศวกรมีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบและประเมินความเสียหาย ตอนนี้ยังเยอะมากที่ทำไม่ทัน” นายอลงกต กล่าว
นายอลงกต กล่าวต่อว่า ประเด็นที่สอง คือเรื่องการของบเยียวยาน้ำท่วม ตอนนี้คณะรัฐมนตรีรักษาการไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะต้องผ่าน กกต. แต่เท่าที่ตนทราบมา กกต.ก็ยังไม่อนุมัติเนื่องจากมีมุมว่าเป็นการหาเสียงหรือไม่ เป็นเรื่องประชานิยมหรือไม่ ตนก็คงต้องฝากสื่อมวลชนช่วยกระจายว่าให้ กกต.รับทราบ ว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งควรจะต้องเห็นชอบเรื่องการใช้งบกลางหรืองบฉุกเฉินเข้ามาดูแลประชาชน กรณีบ้านเรือนเสียหายเพราะถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน