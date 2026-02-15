นิด้าโพลชี้ ส่วนใหญ่มองเลือกตั้งไม่มีทุจริตแน่นอน แต่ถ้ามีเชื่อว่าลงโทษไม่ได้ ค่อนข้างพอใจ กกต.

นิด้าโพล เสียงสะท้อนหลังเลือกตั้ง ส่วนใหญ่ มองเลือกตั้งไม่มีทุจริตแน่นอน แต่ถ้ามีเชื่อว่า กกต.จะไม่สามารถลงโทษได้ ค่อนข้างพอใจกกต.ทำงาน
วันนี้ (15ก.พ.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เปิดเผยผลการสำรวจเรื่อง “กกต. จะลงโทษผู้ทุจริตการเลือกตั้ง ได้ไหม” ทำการสำรวจประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง ทั่วประเทศ 1,310 คน
จากการสำรวจประชาชนถึงการทุจริตการเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งของตนเอง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา พบว่า
40.08 % ระบุว่า ไม่มีแน่นอน / รองลงมา 23.51 % ระบุว่า ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า / 19.54 % ระบุว่า อาจจะมี และ 16.87 % ระบุว่า มีแน่นอน
ส่วนตัวอย่างที่ระบุว่า มีการทุจริตการเลือกตั้งแน่นอนและอาจจะมีการทุจริต ในเขตเลือกตั้ง�ของตนเอง จำนวน 477 คน เกี่ยวกับความสามารถของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการลงโทษผู้ที่กระทำการทุจริตการเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งของตนเอง พบว่า 58.28 % ระบุว่า จะไม่สามารถลงโทษใครได้เลย /รองลงมา 28.93 % ระบุว่า อาจจะลงโทษได้บ้าง บางกรณี / 11.32 % ระบุว่า จะสามารถลงโทษได้แน่นอน และ 1.47 % ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
สำหรับความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการจัดการการเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งของตนเอง พบว่า 38.55 % ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ รองลงมา 22.29 % ระบุว่า พอใจมาก // 20.84 % ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ // 17.63 % ระบุว่าไม่พอใจเลย และ 0.69 %ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ