โฆษก พท.แจงเป็นหน้าที่ "อนุทิน-ไชยชนก" คุย "กล้าธรรม" ร่วมรัฐบาล แย้มไม่มีอะไรการันตี เข้าใจกองเชียร์ผิดหวังดึงเพื่อไทยร่วม

โฆษกพรรคภูมิใจไทยแจงเป็นหน้าที่หัวหน้า - เลขาธิการพรรค คุย ‘กล้าธรรม‘ ร่วมรัฐบาล ชี้การเมืองไม่มีอะไรการันตี เพราะทุกพรรคมีแค่ว่าที่ สส. เข้าใจกองเชียร์ไม่พอใจดึงเพื่อไทยเข้าร่วม เหตุฝุ่นยังตลบอยู่ หลายคนคาใจในช่วงหาเสียง
วันนี้ (14 ก.พ.69) ที่พรรคภูมิใจไทย นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย ว่าที่ สส.อุบลราชธานี ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล ว่า ขณะนี้เรามีพรรคการเมืองที่มาร่วมสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แก่ พรรคเศรษฐกิจ, พรรคประชาธิปไตยใหม่, พรรคใหม่, พรรครวมใจไทย, พรรคไทยทรัพย์ทวี และพรรครวมพลังประชาชน ซึ่งในวันนี้ได้รับการติดต่อเพิ่มเติมอีกหนึ่งพรรคคือ พรรคมิติใหม่ ซึ่งพรรคที่กล่าวมาทั้งหมดได้แสดงเจตจำนงว่า จะสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมด 7 พรรค 9 ว่าที่ สส.
นางสาวแนน กล่าวต่อว่า เมื่อวานนี้ นายอนุทินได้แถลงแล้วว่า จะมีการพูดคุยกับพรรคการเมืองตามลำดับ ซึ่งมีการพูดคุยเยอะแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นการติดต่อเข้ามา
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่หลายคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับพรรคกล้าธรรม จะมาร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นั้น นางสาวแนน กล่าวว่า อย่างที่เคยบอกไปว่า เป็นการพูดคุยตามลำดับ โดยมอบหมายให้นายอนุทิน และนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค เป็นผู้ประสานงานพูดคุยกับพรรคที่จะสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนที่มีการคาดการณ์กันเรื่องของการตั้งรัฐบาล ตอนนี้ขอให้เป็นเรื่องในการสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีก่อน
เมื่อถามย้ำว่า การดึงพรรคเพื่อไทยมา จะไม่มีพรรคกล้าธรรม ในการร่วมรัฐบาลครั้งนี้นั้น นางสาวแนน กล่าวว่า เป็นการคาดเดาของท่านอื่นๆ แต่เรื่องภายในหัวหน้าพรรคได้พูดชัดเจนแล้วว่า มีการทาบทามตามลำดับขั้น ซึ่งเราเป็นพรรคการเมืองที่มีว่าที่ สส.อันดับหนึ่ง ซึ่งก็จะเหมือนกับพรรคอื่นที่มีเจตจำนงสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกฯ ก็จะมีการแถลงข่าวร่วมกัน
ส่วนที่หลายคนมองว่า จะเป็นการสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลนั้น นางสาวแนน ระบุว่า คำถามนี้ต้องถามพรรคการเมืองต่างๆ แต่ที่ได้พูดคุยกันในเบื้องต้น ก็มาในลักษณะการสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี
สำหรับความชัดเจนว่า หากมีพรรคกล้าธรรม จะไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ แต่หากดึงพรรคประชาธิปัตย์ ก็ต้องไม่มีพรรคกล้าธรรมนั้น นางสาวแนน กล่าวว่า ในทางการเมืองไม่มีการการันตีอะไรได้ทั้งนั้น เพราะขณะนี้พรรคการเมืองยังเป็นแค่ว่าที่ สส. กันทั้งหมด ซึ่งต้องรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.รับรองก่อน จากนั้นสภาก็ต้องมีการเรียกประชุม เพื่อเลือกประธานสภา ภายใน 15 วัน ส่วนการฟอร์มทีมในการตั้งรัฐบาล หัวหน้าพรรคยืนยันว่า เราต้องพูดคุยกันทุกพรรค
ส่วนในที่ประชุมของพรรคได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ หากดึงบางพรรคร่วมรัฐบาล จะชี้แจงเรื่องภาพลักษณ์สีเทาได้อย่างไร นางสาวแนน กล่าวว่า ในที่ประชุมพรรคล่าสุดเป็นการพูดคุยเรื่องของการแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ผ่านเข้ามาในครั้งนี้ และเรื่องของการเตรียมการในการทำงานสภาในอนาคต แต่เรื่องของการพูดคุยนั้น ทางพรรคมีมติให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค เป็นผู้เจรจา ซึ่งหากเจรจาแล้วเสร็จก็จะนำกลับเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวยังถามถึงกรณีที่เมื่อวานนี้มีแฟนคลับภูมิใจไทย ไม่พอใจที่ไปดึงพรรคเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาล จะชี้แจงประเด็นนี้ ให้กับโหวตเตอร์อย่างไร นางสาวแนน กล่าวว่า ประเด็นนี้ขอให้รอดูก่อนว่า หน้าตาในอนาคตจะเป็นอย่างไร ในเรื่องของการทำงาน และการกำหนดทิศทางว่า ในอนาคตจะเป็นแบบไหน เพราะหลังเลือกตั้งฝุ่นตลบอยู่ ยังมีหลายอย่างที่ค้างคาใจในการหาเสียง หรือในวิธีการหาเสียงของพรรคการเมือง ซึ่งเราก็เข้าใจอารมณ์ของกองเชียร์ทุกพรรคการเมือง แต่เมื่ออยู่ในโหมดที่ต้องเดินหน้าต่อไป สิ่งนี้จะเป็นสิ่งพิสูจน์ให้พี่น้องคนไทยได้เห็นความตั้งใจในการทำงานจะออกมาในรูปแบบลักษณะใด
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคการเมืองที่ปรากฏตัวออกมาพูดคุยเรื่องการสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง ขณะนี้นอกจาก สส.ภูมิใจไทย 193 เสียงแล้ว ยังมี สส.พรรคเพื่อไทย 74 เสียง, พรรคพลังประชารัฐ 5 เสียง, พรรคเศรษฐกิจ 3 เสียง, พรรคใหม่ 1 เสียง, พรรครวมใจไทย 1 เสียง, พรรคไทยทรัพย์ทวี 1 เสียง, พรรครวมพลังประชาชน1 เสียง, พรรคมิติใหม่ 1 เสียง พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 เสียง รวมทั้งหมด 281 เสียง