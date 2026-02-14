"โสภณ" ชี้เหตุยิง ผอ.ที่หาดใหญ่ ต้นตอจากยาเสพติด ต้องตัดไฟแต่ต้นลม โครงการ "รวมพลังรักศรัทธาฯ" ตอบโจทย์ได้

"โสภณ" ชี้ เหตุยิง ผอ.โรงเรียนที่หาดใหญ่ จะไม่เกิดขึ้น หากตัดไฟแต่ต้นลม แก้ปัญหายาเสพติดให้ลดลง ชี้โครงการ "รวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ" สามารถตอบโจทย์ได้
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ว่าที่ สส.บุรีรัมย์ เขต 5 กล่าวถึงกรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนใน อ.หาดใหญ่ ถูกคนร้ายวัย 18 ปี บุกยิ่งเสียชีวิตถึงในโรงเรียน และมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย ว่า เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในประเทศไทย ส่วนใหญ่ผู้ก่อเหตุจะมาจากอาการทางจิต คือการใช้ยาเสพติดแทบทั้งสิ้น กรณีที่อำเภอหาดใหญ่ก็เช่นเดียวกัน จากที่ฟังข้อมูลข่าวสารแล้วคนก่อเหตุมีปัญหาทางจิต แต่หันมาใช้ยาเสพติดเพิ่มอีก ทำให้เกิดอาการหลอน เพราะคนกลุ่มนี้สามารถก่อเหตุได้ตลอดเวลา ไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวของตัวเอง
นายโสภณ กล่าวอีกว่า หากจะปราบยาเสพติด ให้หมดไปนั้นทำยาก แต่เราจะทำให้มันลดน้อยลงที่สุดได้อย่างไร โดยเฉพาะยาบ้าที่มีการแพร่ระบาดทุกหมู่บ้าน คนเสพมีทุกกลุ่ม ทุกวัย ส่วนตัวมองเช่นเดียวกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ออกมาระบุหลังเกิดเหตุว่า จะต้องตัดไฟแต่ต้นลม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงการ "รวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ" ที่ทำในเขตเลือกตั้งของตน สามารถตอบโจทย์ได้ ที่ทำไปและได้ผลแล้วคือ การมีศูนย์บำบัดยาเสพติดประจำอำเภอ มีการเอ็กซเรย์ ทุกหมู่บ้าน หากพบมีสารเสพติดจะนำมาเข้าโครงการ 7 วันทันที เมื่อพ้นกำหนดบำบัดจะติดตามอีก 120 วัน หากยังกลับไปเสพอีกจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย ซึ่งจะต้องเสียเวลา เสียค่าปรับให้กับศาล หากออกมาแล้วเสพอีกก็จะเข้าเริ่มนับหนึ่งใหม่
"ที่ผ่านมาผมทำประสบความสำเร็จลดการเสพของคนรุ่นใหม่ได้มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เหตุร้ายจากการกระทำของคนหลอนยา ลดลงไปโดยปริยาย หลังจากผมได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ได้เริ่มทำแล้วในภาคอีสาน แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะขยายไปทั่วประเทศ เพราะสภาถูกยุบก่อน ในฐานะสมาชิกและเคยรับผิดชอบมาก่อน จะนำเรื่องนี้เสนอต่อพรรคภูมิใจไทย เพื่อให้นำนโยบายนี้มาปรับใช้อีกครั้ง ส่วนผมจะได้เข้ามารับทำหน้าที่นี้ต่ออีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพรรค แต่ก็จะทำไปตามแบบฉบับของผมเหมือนที่เคยทำมาถึงแม้จะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม" นายโสภณ กล่าว