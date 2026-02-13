"อนุทิน" ยันพท.หนุนภท.แกนนำจัดตั้งรบ. ขอร่วมมือเดินหน้าเพื่อชาติ ด้วยความราบรื่นและเต็มพลัง

นายกฯ ยืนยัน "เพื่อไทย" หนุน "ภูมิใจไทย" เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ขอร่วมมือเดินหน้าเพื่อชาติ ด้วยความราบรื่นและเต็มพลัง
วันนี้ (13ก.พ.) ภายหลังจากที่ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และนายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรค เดินทางมาถึงที่ทำการพรรคภูมิใจไทยตามคําเชิญ ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในการหารือร่วมจัดตั้งรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล เปิดเผยว่าหลังการหารือมาในระดับหนึ่ง โดยได้ข้อสรุปว่าพรรคเพื่อไทย ยินดีสนับสนุนให้พรรคภูมิใจไทย เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งดำเนินการตามแนวทางวางไทม์ไลน์ ถ้ามีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะมีการเชิญพรรคตามลำดับมาหารือ และขอความร่วมมือในการทำให้ประเทศเดินหน้าต่อด้วยความราบรื่นและเต็มพลัง