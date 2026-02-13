นายกฯมอบนโยบายรมต.ศก.-ผู้บริหารกต. ชูไทยกลับสู่จอเรดาร์โลก ดัน Quick Big Win เป็น “เสือ” ในภูมิภาค

"อนุทิน" มอบนโยบายในการประชุมหารือกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจและผู้บริหาร กต. ขอบคุณการทำงานที่ผ่านมา ลั่นไทยกลับสู่จอเรดาร์โลก ต่อยอดนโยบาย Quick Big Win ผงาดเป็น “เสือ” ในภูมิภาค
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 กระทรวงการต่างประเทศ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมหารือกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจและผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมด้วย โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีทั้ง 3 ท่าน ที่ทำงานร่วมกันมาอย่างแข็งขัน ช่วยสร้างมิติใหม่ให้คนไทยมีความหวัง และทำให้
“ประเทศไทยกลับสู่จอเรดาร์ของโลก” ซึ่งมีความหมายอย่างมาก ทำให้ไทยเป็นที่จับตามองอีกครั้ง โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่า เรื่องนี้จะต้องไม่เป็นประเด็นชั่วคราว แต่ไทยต้องเป็นประเทศที่ต่างชาติต้องการจับตามองไทย สนใจท่าทีและให้ความสำคัญต่อก้าวย่างของไทย
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นคุณูปการ ทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับนานาประเทศ การต่อรอง และการรักษาสถานะของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมความเชื่อมั่น และที่สำคัญที่สุด คือ การได้รับความไว้ใจจากประชาชนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความหมายอย่างยิ่ง
“ภายหลังรัฐบาลใหม่แล้ว ต้องต่อยอดนโยบาย Quick Big Win ที่ดำเนินการในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา เพราะเป็นรัฐบาล 4 ปี และเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก ช่วยเพิ่มโมเมนตัม ทำให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้กลับมาเข้มแข็งได้ โดยตนเองขอให้ไทยกลับมาตั้งเป้าหมายใหม่ ไทยจะเป็นเสือตัวที่เท่าไหร่ก็ได้ แต่ไทยต้องเป็นเสือ เพราะไทยมีศักยภาพ มีโอกาส และมีช่องทาง ซึ่งทั้งหมดนี้คือโอกาสของไทยท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน โดยไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และอาเซียนก็ยังคงแข็งแกร่ง เป็นแหล่งการลงทุนสำหรับห่วงโซ่อุปทานของโลกต่อไป” นายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบาย
โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงภารกิจของกระทรวงในช่วงที่ผ่านมา ในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ผ่านพ้นไป ซึ่งดำเนินการได้อย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และด้วยเสถียรภาพทางการเมือง เชื่อมั่นว่าจะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมสืบสานภารกิจทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการทูตเชิงเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความสมดุลของบทบาทไทยในเวทีโลก