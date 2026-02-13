แกนนำมาเพียบ เปิดภาพแกนนำ “ภูมิใจไทย-เพื่อไทย” คุยจัดตั้งรัฐบาล

เปิดภาพแกนนำ “ภูมิใจไทย-เพื่อไทย” คุยจัดตั้งรัฐบาล “อนุทิน-ไชยชนก-วราวุธ-ยศชนัน-ประเสริฐ-สุริยะ” มาครบ
วันนี้ (13 ก.พ.) เปิดภาพการหารือร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล ระหว่างพรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย โดยแกนนำพรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา แกนนำพรรค
สำหรับพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย และนายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย