‘ยศชนัน’ สวมแจ็กเก็ตแดง นำทีม ’เพื่อไทย‘ เข้าพบ "อนุทิน" ตามคำเชิญร่วมรัฐบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



‘ยศชนัน’ สวมแจ็กเก็ตสีแดง นำแกนนำ ’เพื่อไทย‘ เข้าพรรคภูมิใจไทย ตามคำเชิญเข้าร่วมรัฐบาล ขณะ ‘อนุทิน - สีหศักดิ์‘ รอต้อนรับ

วันนี้ (13 ก.พ. 69) เวลา 14:57 น. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย และนายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ตามคำเชิญของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย


โดยก่อนหน้านี้ เวลา 14:40 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้ามาพร้อมกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน

ก่อนที่ในเวลาต่อมา นายอนุทิน, นายสีหศักดิ์ และนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย จะลงมารอรับแกนนำพรรคเพื่อไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยศชนัน ได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีแดง ของพรรคเพื่อไทย ในการเดินทางมาในวันนี้


ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยถือเป็นพรรคอันดับ 3 ที่มีจำนวน สส. รวม 74 ที่นั่ง โดยต้องจับตาดู ว่าพรรคภูมิใจไทยจะมีการเทียบเชิญพรรคกล้าธรรม เข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ หลังจากมีกระแสข่าวว่า จะมีการเชิญพรรคการเมืองต่าง ๆ เข้าร่วมตามลําดับ คือ พรรคเพื่อไทย พรรคกล้าธรรม และพรรคประชาธิปัตย์

อย่างไรก็ตาม วานนี้ (12 ก.พ. 69) มีพรรคเล็กหลายพรรคเดินทางมาประกาศร่วมงานพร้อมสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี อาทิ พรรคเศรษฐกิจ พรรคใหม่ และพรรคประชาธิปไตยใหม่ ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ ยังไม่ได้มีการประกาศจุดยืนร่วมรัฐบาลอย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีการเดินทางมาพูดคุยกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ภายในกรอบระยะเวลา 60 วัน

ล่าสุด เข้าห้องคุยกัน โดยแกนนำทั้ง 2 ฝั่ง คือดร.ยศชนัน กับ อนุทิน เพื่อเจรจาเงื่อนไขร่วมจัดตั้งรัฐบาล ลุ้น จะพูดคุยเจรจาลงตัวหรือไม่







