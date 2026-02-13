“เชน” ให้กำลังใจผู้สมัคร พท.ยันไม่ทอดทิ้ง เชื่อมั่นเราจะกลับมา “ประเสริฐ” สั่งถอดบทเรียน รวบรวมหลักฐานทุจริตส่งสัปดาห์หน้า

“ยศชนัน” ให้กำลังใจผู้สมัคร รู้ทุกคนเจ็บปวดแค่ไหน เข้าสภาไม่ได้ ขอปวารณาตัวไม่ทอดทิ้ง อยู่เคียงข้างประชาชน ชี้ การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ธรรมดา ถ้ารู้สาเหตุพ่าย จะเป็นจุดเริ่มต้นของชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ลั่นแพ้ได้ แต่ต้องแพ้โดยสุจริต เชื่อเราจะกลับมา ขณะที่ “ประเสริฐ” สั่งถอดบทเรียนทั้งแพ้-ชนะ พร้อมรวบรวมหลักฐานทุจริต ส่งภายในสัปดาห์หน้า
วันที่ 13 ก.พ. พรรคเพื่อไทย ประชุมว่าที่ สส. และผู้สมัคร สส. ครั้งแรก ภายหลังการเลือกตั้ง นำโดย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้ง, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง และ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ขณะที่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แคตดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ และแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาล
โดยในการประชุมวันนี้ พรรคเพื่อไทย ได้ปล่อยมอตโต้ใหม่ เช่นเดียวกับเพลงใหม่ ชื่อ “สู้ต่อไป เพื่อไทยทุกคน” ที่มีเนื้อหาให้กำลังใจ และมีช่วงหนึ่งที่ระบุว่า “ถึงล้มก็ลุกขึ้นได้ ถึงแพ้ก็ยังไม่ตาย บทเรียนจะคอยสอนไว้ ให้ยิ่งแกร่งกว่าเดิม เติมใจให้กันอีกครั้ง” โดยย้ำว่า เพื่อไทยไม่มีวันตาย
นายประเสริฐ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ประกอบไปด้วย กรรมการบริหารพรรค แกนนำพรรค สมาชิกพรรค ผู้สมัครพรรค และเป็นการประชุมครั้งแรก หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
นายประเสริฐ กล่าวถึงจุดประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ คือ เป็นที่ทราบกันดีว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสังเกต และน่าสงสัยอยู่หลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความโปร่งใสในการเลือกตั้ง ที่พบว่า มีการร้องเรียนกันในหลายพื้นที่ มีผู้สมัครพรรคเพื่อไทยหลายคน ได้แจ้งไปยังฝ่ายกฎหมาย ซึ่งหลายท่านได้ไปดำเนินการด้วยตนเอง ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด และมีการประสานงานมายังฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยในการดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า หลายคนคงอยากทราบว่าในการดำเนินการของพรรคหลังจากนี้ ว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรค และผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคจะมีการพบปะพูดคุยกับทุกคน เพื่อหาข้อสรุปหลังจากนี้ และดูว่าทิศทางในการดำเนินการต่อไปนั้นจะเป็นเช่นไร
นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า พรรคเพื่อไทย อยากขอให้ทุกคนได้รายงานสรุปผลการเลือกตั้ง ถึงสาเหตุในการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่า เหตุใด บางคนประสบความสำเร็จ แต่บางคนไม่ได้รับการเลือกตั้ง อยากให้หาข้อสรุปว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง และพรรคเพื่อไทยได้ทำแบบสอบถามไปยังผู้สมัคร สส. ทุกคนผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม ซึ่งจะมีให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคล และให้ใส่สาเหตุว่าทำไมถึงไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็น สส. รวมถึงพรรคอยากรับฟังข้อเสนอ สำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป ว่าเหตุใดที่ทำให้ประชาชนเลือกตั้ง สส. ทั้งในส่วนผู้สมัคร และพรรค สุดท้ายให้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้งว่าจะต้องทำอย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างในการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จครั้งนี้
“พรรคเพื่อไทยขอให้ให้กำลังใจทุกคนสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แม้ผลการเลือกตั้งจะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ก็ขอให้กำลังใจทุกคนขอให้ทำงานให้ประชาชนต่อไป” นายประเสริฐ กล่าว
ขณะที่ นายยศชนัน กล่าวว่า ตนเองเป็นหนึ่งในตัวแทนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ที่จะมาสื่อสารกับทุกคน และเมื่อสักครู่ ตนเองจะเดินไปให้กำลังใจทุกคน แต่กลายเป็นว่าทุกคนให้กำลังใจตนเอง ซึ่งต้องขอบคุณมาก
นายยศชนัน กล่าวว่า ขอขอบคุณคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคน ทุกคะแนนเสียงของทุกคน จะไม่มีทางหายไปไหน ทุกคะแนนเสียงคือการเดินทางของพวกเรา ที่วันนี้แต่ละคนหาเสียงมาในแต่ละเขต แต่ละพื้นที่ ทุกสิ่งที่เข้าไปตามบ้าน พร้อมย้ำว่า ทุกเสียงมีความหมาย อย่าให้หนึ่งคะแนนเสียงหมดหวัง จากสิ่งที่พวกเรารู้สึก เป็นสิ่งที่ตนเองยืนยันมาตลอด วันนี้จึงอยากมาพูดคุยกับทุกคนว่าบทบาทของตนเองในวันนี้หลังจากนี้จะเป็นอะไร โดยถ้าวันนี้ทุกคนยังมีใจไปด้วยกันอยู่ ตนเองไม่มีทางทิ้งพรรคเพื่อไทยไปไหน พร้อมที่จะเดินหน้าร่วมกันกับทุกคน และประชาชนชาวไทยทุกคนในนามพรรคเพื่อไทยต่อไป จนกว่าชัยชนะจะเป็นของพี่น้องประชาชน
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า การพ่ายแพ้ ตนเองคิดว่าพ่ายแพ้ได้ หากการพ่ายแพ้ครั้งนี้ พ่ายแพ้โดยสุจริต เพราะฉะนั้น สิ่งแรกที่ต้องทำให้ชัดเจน คือ ต้องต่อสู้กับเรื่องนี้ให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าพวกเราจริงจัง และไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องการทุจริตต่างๆ ไปได้ นี่เป็นจุดยืนของเรา ตนเองเชื่อเสมอว่าการพ่ายแพ้เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่การพ่ายแพ้ที่รู้สาเหตุ จะเป็นจุดเริ่มต้นของชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ และพวกเราจะสามารถกลับมาได้
หากวันนี้เรารวบรวมกันว่าเกิดอะไรขึ้นในบางพื้นที่ และเกิดอะไรบ้าง เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ธรรมดา มีหลายปัจจัยมาก ถ้าวันนี้ทุกคนสามารถให้ข้อมูลทั้งหมดในหลายเขต ในหลายประเด็นต่างๆ หรือแม้กระทั่งมีหลักฐานต่างๆ ได้ เราจะสามารถรวบรวมเรื่องนี้ และเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นคะแนนนิยม
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า ช่วงเลือกตั้ง ตนเองไม่สามารถลงไปทุกพื้นที่ได้ ต้องขออภัยทุกคน แต่เราทำดีที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรต้องเสียใจ และขอชื่นชมทีมงาน และผู้สมัครทุกคนจากใจอีกครั้ง แน่นอนว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น หากวันนี้เราทำให้ทุกอย่างสุจริต และชัดเจนแล้วตนเองจะเริ่มทำงานทันที และจะไปตามพื้นที่ให้แต่ละคน การเลือกตั้งไม่ใช่ สส. อย่างเดียวพรรคเพื่อไทยมีการเลือกตั้งมากมายตลอดทั้งปี ตนเองขอปวารณาตัว ว่าไม่ไปไหน แน่นอนถ้าวันนี้กรรมการบริหารพรรคไว้ใจ และทุกคนยังยืนอยู่กับเรา วันนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกัน
“เมื่อผมออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่มีทางที่จะกลับไปอีกครั้งหนึ่ง ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆ ผมรู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหน ที่ท่านไม่ได้สามารถเข้าไปในสภาได้ แต่อย่างไรก็ตาม จะไม่ทอดทิ้งทุกคน และจะทำให้ดีที่สุด เพื่อที่จะกลับมาให้ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า” นายยศชนัน กล่าวทิ้งท้าย
นายสุริยะ กล่าวว่า วันนี้มาอยู่ที่นี่ด้วยหัวใจที่หนักเหมือนกันกับทุกคน เพราะเราทุ่มเทเต็มที่ หวังเต็มที่แต่ผลที่ออกมา ยังไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้ ตนขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้พรรคเพื่อไทย ขอบคุณความเชื่อใจที่ยังให้เราได้ทำหน้าที่รับใช้ประชาชน