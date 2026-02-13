“ชูศักดิ์” เผยเพื่อไทยเร่งรวบรวมข้อเท็จจริงปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ชี้ โมฆะหรือไม่ต้องชงผู้ตรวจฯ ยื่นศาล รธน.วินิจฉัย

“ชูศักดิ์” เผย เพื่อไทยเร่งรวบรวมข้อเท็จจริง หลังพบบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ส่อลงคะแนนไม่เป็นความลับ ชี้ เลือกตั้งโมฆะหรือไม่ ต้องยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
วันที่ 13 ก.พ. นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพบบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง จะสามารถตรวจสอบถึงตัวผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้หรือไม่ ว่า เรารับทราบเรื่องมาอยู่แล้ว ซึ่งฝ่ายกฎหมายกำลังรวบรวมข้อเท็จจริง ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าในสมัยก่อนเวลาพิมพ์บัตรเลือกตั้งจะมีเพียงรหัสลับ เพื่อให้รู้ว่าบัตรนี้ไปอยู่ที่หน่วยใด เขตใด จะไม่รู้ว่าใครลงคะแนน แต่การมีบาร์โค้ดเพิ่มนี้ เท่าที่ตรวจสอบดู ถ้าสามารถระบุได้ ว่า มาจากต้นขั้วบัตรอะไร แล้วเวลาไปลงคะแนนประชาชนจะต้องลงชื่อในต้นขั้ว ซึ่งจะรู้ได้ว่า ประชาชนคนนั้นลงคะแนนให้ใคร ลงคะแนนให้พรรคใด ซึ่งเรากำลังประชุมปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวาน เพราะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็จะไม่เป็นความลับ ซึ่งเป็นเรื่องจะต้องร้อง ว่า กฤษฎีกาการเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ที่ผ่านมาจะมี 2 เรื่องที่สั่งให้เป็นโมฆะ คือ ข้อแรก การไม่เป็นความลับ สามารถรู้ได้ และข้อสอง คือ เลือกตั้งไม่พร้อมกัน และถ้ามีข้อมูลเพียงพอก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ส่วนสามารถร้องให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะได้หรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า จากการศึกษาการเลือกตั้งเป็นโมฆะ ต้องร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ กกต. ไม่สามารถวินิจฉัยได้เอง ว่า การเลือกเป็นโมฆะหรือไม่ มีหน้าที่เพียงแค่สั่งเลือกตั้งใหม่ และนับคะแนนใหม่ในหน่วยที่มีปัญหา หากกระบวนการเป็นแบบนี้ก็คงต้องไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคเพื่อไทยเรามีทีมทำงาน และปรึกษาหารือกันอย่างเคร่งเครียดในประเด็นนี้
เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยจะยื่นร้องเองหรือไม่ หากหลักฐานชัดเจน นายชูศักดิ์ ระบุว่า ถ้าสามารถดำเนินการได้ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งเรากำลังรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานให้ชัดเจน เพราะการจะยื่นร้องอะไรไปต้องมีหลักฐานให้ชัดเจน
ส่วนหากการละคะแนนไม่เป็นความลับ กกต. มีความผิดหรือไม่ นายชูศักดิ์ ระบุว่า เรื่องนี้ต้องดู ว่า มีเจตนา หรือ บกพร่องอะไรหรือไม่