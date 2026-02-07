ภูมิใจไทยแถลงยุติหาเสียง ขอบคุณประชาชนต้อนรับอบอุ่น เชิญชวนใช้สิทธิเต็มที่พรุ่งนี้

“อนุทิน”นำทีมแถลงภูมิใจไทยยุติหาเสียงเลือกตั้ง ขอบคุณประชาชนต้อนรับอบอุ่น เชิญชวนใช้สิทธิเต็มที่พรุ่งนี้ หวังเห็นผลลัพธ์ออกมาดี ได้รับความไว้วางใจจาก ปชช.
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 7 ก.พ.ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย(ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ช่วยหาเสียง และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียง ร่วมกันแถลงการยุติการหาเสียงเลือกตั้งในวันเดียวกันนี้เวลา 18.00 น. ว่า พรรคภูมิใจไทยขอยุติการหาเสียงการเลือกตั้ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ได้ให้การต้อนรับและตอบรับและมีปฏิสัมพันธ์ด้วยความเป็นกันเอง ด้วยความอบอุ่นในช่วง 5 สัปดาห์ สมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคน ผู้สมัคร ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ช่วยหาเสียงได้ร่วมกันลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ครั้งนี้เราได้ไปนำเสนอนโยบายของพรรคภูมิใจไทยให้พี่น้องประชาชนรับทราบอย่างใกล้ชิดและการที่เราได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองแบบออร์แกนิค ทำให้เราสามารถรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากพี่น้องประชาชน ตลอดจนความต้องการและปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้พรรคภูมิใจไทยได้เข้ามาแก้ไข หากเราได้รับเลือกให้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง ขอเรียนให้ทราบว่าพวกเราทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าพี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจกับผลงานของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยและนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยได้นำเสนอ เช่นนโยบายคนละครึ่งพลัส ซึ่งทุกคนเรียกร้องให้มีการเร่งนำโครงการคนละครึ่งเฟส 2 มาให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้ง วันนี้ถือโอกาสมาแถลงยุติการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันนี้เป็นต้นไป
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า พวกเราทุกคนลงพื้นที่จนถึงวินาทีสุดท้ายและคิดว่าวันที่ 8 ก.พ. คงจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตามที่เราได้นำเสนอ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ไปใช้สิทธิของท่านอย่างเต็มที่ในวันที่ 8 ก.พ. ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. หวังว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ดี และคิดว่าไม่ว่าผลการนับคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรก็คงน่าจะพอเห็นแนวทางในเวลา 20.00-21.00 น. จะเห็นทิศทางผลลัพธ์ของผลการเลือกตั้งแล้ว ซึ่งแต่ละคนก็จะมาอยู่ร่วมกันที่พรรคภูมิใจไทย คอยติดตามและให้กำลังใจผู้สมัคร สส. ทุกคน และพวกเราอยู่ที่นี่เพื่อตอบคำถามกับผู้สื่อข่าว
“สุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยนำเสนอนโยบาย ให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยได้ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน และขอโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนต่อไป ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ผู้ช่วยหาเสียง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทุ่มเทเสียสละทำงานเคียงข้างกัน ตลอดจนสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าวที่ช่วยกันกระจายข่าวดำเนินกิจกรรมการหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยมาตลอดในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งในการกระจายข่าวของสื่อมวลชน” นายอนุทิน กล่าว.