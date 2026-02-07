xs
"เท้ง" ปัดตอบปม "สุริยะ" ซื้อเครื่องบินเจ็ต ขอหาข้อมูลก่อน ทิ้งทวนหาเสียงชั่วโมงสุดท้ายลั่น ปชน.ได้เกิน 200 ที่นั่ง

ผู้จัดการออนไลน์



"เท้ง" ปัดตอบปมร้อน "สุริยะ" ซื้อเครื่องบินต่อจาก "เบน สมิธ" เป็นทุนเทาหรือไม่ ขอเช็กรายละเอียดก่อน ทิ้งทวนหาเสียงชั่วโมงสุดท้ายลั่นได้ สส. ทะลุ 200 ที่นั่งแน่นอน ครั้งนี้จะตั้งรัฐบาลประชาชน

วันที่ 7 ก.พ.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการหาเสียงเลือกตั้งโค้งสุดท้าย 1 ชั่วโมงก่อนหาเสียงไม่ได้ ว่า ตนมั่นใจ 100% ว่าตั้งรัฐบาลประชาชนได้แน่นอนครั้งนี้ แต่ขึ้นอยู่กับประชาชน ขอให้ตัดสินใจให้เด็ดขาด พร้อมยืนยันว่าตัวเลข 200 เก้าอี้ มั่นใจว่าได้ถึงแน่นอน

ส่วนกรณีประเด็นร้อนการซื้อเครื่องบินต่อจากนายเบน สมิธ ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย เป็นทุนเทาหรือไม่ นายณัฐพงษ์ ปฏิเสธตอบคำถาม โดยระบุว่า ขอดูรายละเอียดก่อน ก่อนจะรีบขึ้นรถแห่ไปยังห้าแยกลาดพร้าว ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของการหาเสียงทันที



