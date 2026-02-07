“พีระพันธุ์” ลั่น เลือกตั้งมีหลายพรรคเลือกได้ตามใจต้องการ ขอคะแนนให้ รทสช.เป็นที่มั่นสุดท้ายงัดข้อทุนผูกขาด

“พีระพันธุ์” ลั่น เลือกตั้งไม่ได้มีแค่น้ำเงินกับส้ม มีหลายพรรคเลือกได้ตามที่ใจต้องการ ขอคะแนนให้ “รทสช.” เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายงัดข้อทุนผูกขาด ด้าน “อรรถวิชช์” จุดยืนชัดไม่เห็นชอบประชามติ เสี่ยงกระทบพระราชอำนาจ
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ลำดับที่ 1 กล่าวย้ำถึงจุดยืนของพรรคว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้มีตัวเลือกเพียงแค่สีส้มหรือสีน้ำเงินตามที่สังคมถูกชี้นำ แต่ยังมีพรรครวมไทยสร้างชาติที่เป็นทางเลือกหลักที่พร้อมทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ตนขอเรียกร้องให้ประชาชนเลือกตั้งตามความต้องการของหัวใจ อย่าเลือกพรรคที่ไม่ได้รักเพียงเพื่อต้องการเอาชนะพรรคที่เกลียด หรือเลือกแบบยุทธศาสตร์ เพราะวิธีการเช่นนี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อประเทศในระยะยาว
“ขอให้พี่น้องประชาชนเลือกเราเข้าไปทำหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่องการรื้อโครงสร้างพลังงานที่พรรคขับเคลื่อนมาโดยตลอด พรรครวมไทยสร้างชาติเปรียบเสมือน ‘ฐานที่มั่นสุดท้าย’ ที่จะยืนหยัดต่อสู้กับกลุ่มนายทุนที่จ้องจะกินรวบประเทศ หากท่านต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องปากท้องและราคาพลังงานที่เป็นธรรม โปรดไว้ใจและเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติ” นายพีระพันธุ์ กล่าว
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 2กล่าวถึงประเด็นการทำประชามติที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า พรรครวมไทยสร้างชาติมีจุดยืนที่ชัดเจนคือ “ไม่เห็นชอบ” กับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะไปกระทบต่อหมวดพระมหากษัตริย์และพระราชอำนาจในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
นอกจากนี้ นายอรรถวิชช์ ยังได้ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ว่า ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางและการลงคะแนน เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนมาก ประกอบกับมีผู้ที่ตกหล่นจากการเลือกตั้งล่วงหน้ามารวมอยู่ในวันจริง และยังมีขั้นตอนของการลงมติประชามติเพิ่มเข้ามา ซึ่งอาจทำให้การบริหารจัดการในหน่วยเลือกตั้งใช้เวลามากกว่าปกติ จึงขอให้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง