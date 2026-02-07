xs
xsm
sm
md
lg

โค้งสุดท้าย 'พีระพันธุ์' ลุยเยาวราชขอคะแนนหนุน 'พลัฏฐ์' ชูหาเสียงบริสุทธิ์ มั่นใจเศรษฐกิจฟื้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โค้งสุดท้าย รทสช.ลุยทั่วกรุง! 'พีระพันธุ์' หนุน 'พลัฏฐ์' ขอคะแนนคนเยาวราช ชูหาเสียงบริสุทธิ์ มั่นใจเศรษฐกิจฟื้น นักท่องเที่ยวคึกคัก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วย นายอดิศร โพธิ์อ่าน รองโฆษกพรรค ลงพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณถนนเยาวราช เพื่อช่วย นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 1 (พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ และบางรัก) พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากถนนเยาวราชเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ต่างให้การต้อนรับนายพีระพันธุ์ พร้อมร่วมทักทายและให้กำลังใจตลอดเส้นทางการลงพื้นที่


นายพีระพันธุ์ ระบุว่า วันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติได้ตระเวนลงพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด เนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียงวันเดียวก่อนการเลือกตั้ง พร้อมย้ำว่า การหาเสียงของพรรคเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ และยึดแนวทางการพบปะประชาชนโดยตรง ไม่ใช้วิธีการอื่นที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นแนวทางที่ตนยึดถือมาตั้งแต่เข้าสู่การเมือง

นายพีระพันธุ์ ระบุว่า การเดินพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เยาวราช นอกจากได้สอบถามสารทุกข์สุกดิบของผู้ประกอบการแล้ว ยังได้พบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบรรยากาศเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ช่วยให้การค้าขายคึกคัก พร้อมขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้การต้อนรับและกำลังใจ และเชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้ ขอให้เลือกพรรครวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 6 ทั้งประเทศ







โค้งสุดท้าย 'พีระพันธุ์' ลุยเยาวราชขอคะแนนหนุน 'พลัฏฐ์' ชูหาเสียงบริสุทธิ์ มั่นใจเศรษฐกิจฟื้น
โค้งสุดท้าย 'พีระพันธุ์' ลุยเยาวราชขอคะแนนหนุน 'พลัฏฐ์' ชูหาเสียงบริสุทธิ์ มั่นใจเศรษฐกิจฟื้น
โค้งสุดท้าย 'พีระพันธุ์' ลุยเยาวราชขอคะแนนหนุน 'พลัฏฐ์' ชูหาเสียงบริสุทธิ์ มั่นใจเศรษฐกิจฟื้น
โค้งสุดท้าย 'พีระพันธุ์' ลุยเยาวราชขอคะแนนหนุน 'พลัฏฐ์' ชูหาเสียงบริสุทธิ์ มั่นใจเศรษฐกิจฟื้น
โค้งสุดท้าย 'พีระพันธุ์' ลุยเยาวราชขอคะแนนหนุน 'พลัฏฐ์' ชูหาเสียงบริสุทธิ์ มั่นใจเศรษฐกิจฟื้น
กำลังโหลดความคิดเห็น