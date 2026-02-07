โค้งสุดท้าย 'พีระพันธุ์' ลุยเยาวราชขอคะแนนหนุน 'พลัฏฐ์' ชูหาเสียงบริสุทธิ์ มั่นใจเศรษฐกิจฟื้น

โค้งสุดท้าย รทสช.ลุยทั่วกรุง! 'พีระพันธุ์' หนุน 'พลัฏฐ์' ขอคะแนนคนเยาวราช ชูหาเสียงบริสุทธิ์ มั่นใจเศรษฐกิจฟื้น นักท่องเที่ยวคึกคัก
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วย นายอดิศร โพธิ์อ่าน รองโฆษกพรรค ลงพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณถนนเยาวราช เพื่อช่วย นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 1 (พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ และบางรัก) พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากถนนเยาวราชเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ต่างให้การต้อนรับนายพีระพันธุ์ พร้อมร่วมทักทายและให้กำลังใจตลอดเส้นทางการลงพื้นที่
นายพีระพันธุ์ ระบุว่า วันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติได้ตระเวนลงพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด เนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียงวันเดียวก่อนการเลือกตั้ง พร้อมย้ำว่า การหาเสียงของพรรคเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ และยึดแนวทางการพบปะประชาชนโดยตรง ไม่ใช้วิธีการอื่นที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นแนวทางที่ตนยึดถือมาตั้งแต่เข้าสู่การเมือง
นายพีระพันธุ์ ระบุว่า การเดินพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เยาวราช นอกจากได้สอบถามสารทุกข์สุกดิบของผู้ประกอบการแล้ว ยังได้พบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบรรยากาศเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ช่วยให้การค้าขายคึกคัก พร้อมขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้การต้อนรับและกำลังใจ และเชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้ ขอให้เลือกพรรครวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 6 ทั้งประเทศ