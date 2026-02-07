"ซาบีดา"อ้อนขอคะแนน ชาวบางกะปิ-วังทองหลาง สร้างปรากฏการณ์สีน้ำเงิน ดัน “โอ๋ ทั้งซอย” เข้าสภาฯ “อนุทิน“ เชื่อมือตระกูลไทยเศรษฐ์

วันนี้(7 ก.พ.)นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัครส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ ตลาดสวนพฤกษชาติ ซอยนวมินทร์ 10 ช่วยหาเสียงให้นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้สมัคร สส. เขตบางกะปิ-วังทองหลาง เบอร์ 13 พรรคภูมิใจไทย โดยมีประชาชนเข้ามาทักทายขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก ก่อนที่นางสาวซาบีดา เดินทางต่อไปที่ มัสยิดยามิอุ้ลมุตตากีน (ลำสาลี) พบปะพูดคุยกับพี่น้องมุสลิม
จากนั้นไม่นาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้เดินทางมาสมทบช่วยหาเสียง ซึ่งนายอนุทินระบุว่า ชาวมุสลิมมีบุญคุณกับพวกเรา พรรคภูมิใจไทยโชคดี ที่ได้ครอบครัวของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัครสส. อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทย มาอยู่กับพรรคและได้ทำงานกับพี่น้องชาวมุสลิมอย่างใกล้ชิด วันนี้มีนางสาวซาบีดา มาด้วย ตอนนี้ไม่เอาพ่อแล้ว เอาลูกแทน เพราะนางสาวซาบีดา มีความเหมาะสม มาดูเรื่องวัฒนธรรมเชื้อชาติ จึงมอบให้นางสาวซาบีดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม
ด้านนางสาวซาบีดาให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางมาช่วย นางสาวฐิติภัสร์ หาเสียงกับกลุ่มเพื่อนหญิงพลังหญิงตั้งเป้าไว้อย่างไร ว่า เท่าที่ลงมาในพื้นที่เขตนี้เรียกพี่โอ๋ทั้งซอย ไม่ใช่สุดซอย หลายคนบอกว่าเลือกอยู่แล้ว ซึ่งถือว่าเสียงตอบรับดีมากและกระแสพรรคภูมิใจไทยเบอร์ 37ดีมาก
เมื่อถามว่าอยากจะอ้อนคนกรุงอย่างไรบ้างให้เลือกคนทำงานของพรรคภูมิใจไทย นางสาวซาบีดากล่าวว่า อยากฝากประชาชนชาวกรุงเทพฯ ขอให้เลือกพรรคภูมิใจไทยและสส.เขตของพรรค เพราะพรรคเราพูดแล้วทำ และที่สำคัญเราเป็นคนทำเป็น มีประสบการณ์ และตั้งใจทำงาน เข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดี จึงอยากฝากขอคะแนนให้พวกเราได้มาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทำหน้าที่แทนท่าน เราจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน
เมื่อถามว่า ครั้งนี้จะขอเสียงประชาชนอย่างไรให้เลือกแบบเสียงไม่แตก นางสาวซาบีดา กล่าวว่า ความจริงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่ เราก็เป็นพรรคที่รักประชาธิปไตยเช่นกันและที่สำคัญพรรคภูมิใจไทยมีเจตนารมณ์ที่จะเข้ามาดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้านทุกวัยทุกสาขาอาชีพ เพราะทุกคนถือเป็นส่วนสำคัญของสังคมนี้ ที่พรรคภูมิใจไทยไม่เคยมองข้ามและไม่เคยละเลย ดังนั้นจึงขอให้เลือกพรรคภูมิใจไทยรวมพลังสร้างปรากฏการณ์สีน้ำเงินในวันที่ 8 ก.พ. เราจะทำงานเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยได้ไปต่อ
ด้าน นางสาวฐิติภัสร์ กล่าวว่า ส่วนตัวมีความตั้งใจในการอาสามาทำหน้าที่เป็นผู้แทนให้กับประชาชนในเขตบางกะปิ วังทองหลาง เนื่องจากตนเกิดและเติบโตอยู่ในเขตพื้นที่อยู่แล้ว ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะเห็นถึงความตั้งใจและนโยบายดีๆของพรรคภูมิใจไทย ที่มีมาให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อพิจารณา ไม่ว่าจะเรื่องผู้บริหารมืออาชีพ รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่เรามี รวมถึง นางสาวซาบีดา ที่จะมาเป็นตัวแทนพี่น้องชาวมุสลิม ที่จะมาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารของรัฐบาล