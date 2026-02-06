“สุริยะ” แจงปมร้อนเจ็ต G550 ยันยื่นทรัพย์สิน ป.ป.ช. ครบ

“สุริยะ” โต้ ปมเจ็ต G550 แจงที่มาการถือครอง ชี้ ยื่นทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ครบ ย้ำ ถูกโจมตีทางการเมืองช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง
วันนี้ (6 ก.พ.) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ชี้แจง กรณีเพจ CSI LA ออกมาเปิดเผยข้อมูลนักการเมืองไทยระดับรัฐมนตรี ชื่อย่อ big ส. ซื้อเครื่องบินส่วนตัว Gulfstream G550 จากนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือเบน สมิธ นักธุรกิจชาวต่างชาติ ที่ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกคำสั่งอายัดทรัพย์เกี่ยวกับคดีเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเครื่องบินลำนี้มูลค่าจริงราว 800 ล้านบาท แต่กลับแจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่าซื้อมาเพียง 30 ล้านบาท
โดยนายสุริยะ กล่าวว่า ตอนนั้นอยากได้เครื่องบินไว้ใช้งาน และมีการพูดคุยกับเพื่อน จนเพื่อนแนะนำว่า นายเบน สมิธ กำลังจะขาย เลยนำไปสู่การซื้อขายช่วงต้นเดือนส.ค. 2567 เรื่องมีแค่นั้น ซึ่งเครื่องบิน Gulfstream G550 ลำดังกล่าว มีมูลค่ารวม 862,191,500 บาท โดยได้นำเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2567 โดยใช้ทำภารกิจต่างๆ ในระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งใช้บินครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงต้นเดือนพ.ย. 2568
นายสุริยะ ยังได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องการชี้แจงทรัพย์สินต่อป.ป.ช. ว่า ตนถือครองทรัพย์สินในเครื่องบินลำนี้ตามสัดส่วนมูลค่า 30 ล้านบาท และได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ส่วนมูลค่าที่เหลืออีกกว่า 832 ล้านบาท เป็นการถือครองโดยกลุ่มญาติพี่น้องตามสัดส่วน
เมื่อถามว่า มีประเด็นที่ถูกกล่าวว่าเครื่องบินดังกล่าวลำเลียงกระสุนทางการเมืองหรือเงินไปยังพื้นที่เป้าหมายทางภาคเหนือและภาคอีสาน เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง สส. นายสุริยะ กล่าวว่า เป็นการโจมตีและกล่าวหาทางการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งเพื่อทำลายความเชื่อมั่น ยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจริงอย่างแน่นอน