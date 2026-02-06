‘กฤชนนท์’ ป้อง ‘สุริยะ’ ซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว แจ้ง ป.ป.ช.ครบถ้วนแล้ว โต้ลำเลียงกระสุนไม่จริง ใช้ครั้งสุดท้ายตั้งแต่ พ.ย.

‘กฤชนนท์’ ป้อง ‘สุริยะ’ ซื้อเครื่องบินส่วนตัว บอกยื่น ป.ป.ช.ครบถ้วนแล้ว โต้ลำเลียงกระสุนไม่จริง เหตุใช้ครั้งสุดท้ายต้นเดือน พ.ย. ขอประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา ผู้สมัครสส.กทม. และรองโฆษกพรรค พท. ในฐานะอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงคมนาคม โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชั่นเอ็กซ์ (X) ถึงกรณีเพจ CSI LA เปิดเผยข้อมูลนักการเมืองไทยระดับรัฐมนตรี ชื่อย่อ ส. ซื้อเครื่องบินส่วนตัว Gulfstream G550 จากนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือเบน สมิธ นักธุรกิจชาวต่างชาติ ที่ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกคำสั่งอายัดทรัพย์เกี่ยวกับคดีเครือข่ายอาชญากรรม และมีการเชื่อมโยงมาที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์พาดพิงถึงนายสุริยะ เกี่ยวกับการครอบครองเครื่องบินส่วนตัวนั้น ตนขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดดังนี้ 1.ราคาและการเสียภาษี เครื่องบิน Gulfstream G550 ลำดังกล่าว มีมูลค่ารวม 862,191,500 บาท โดยได้นำเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา
นายกฤชนนท์ ระบุต่อว่า 2.การแจ้งบัญชีทรัพย์สิน นายสุริยะถือครองทรัพย์สินในเครื่องบินลำนี้ตามสัดส่วนมูลค่า 30 ล้านบาท ซึ่งได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ครบถ้วนชัดเจนแล้วว่า ส่วนมูลค่าที่เหลืออีกกว่า 832 ล้านบาท เป็นการถือครองโดยกลุ่มญาติพี่น้องตามสัดส่วน
นายกฤชนนท์ ระบุด้วยว่า 3.ข่าวลือเรื่องการใช้งานนั้น ข้อกล่าวอ้างที่ว่ามีการใช้ลำเลียงกระสุนนั้น ไม่เป็นความจริง เป็นการบิดเบือนข้อมูลอย่างสิ้นเชิง เพราะครั้งสุดท้ายที่นายสุริยะใช้เครื่องบินลำนี้คือ ต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ฉะนั้น ตนจึงขอให้พี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร และตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี