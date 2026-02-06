'ชัยธวัช' ขอประชาชนสร้างประวัติศาสตร์ 8 ก.พ.ไม่ให้อำนาจอยู่ในมือชนชั้นนำที่แข่งกันเป็นลิงหลอกเจ้า

'ชัยธวัช' ขอประชาชนสร้างประวัติศาสตร์ 8 กุมภา สถาปนาการเมืองที่ไม่ให้ประเทศตกอยู่ในมือชนชั้นนำ ที่แข่งกันเป็นลิงหลอกเจ้า ลั่นอย่าปล่อยให้พรรคอันดับ 2 และ 3 ฮั้วกันจัดตั้งรัฐบาล
วันที่ 6 ก.พ. 69 นายชัยธวัช ตุลาธน ผู้ช่วยหาเสียง พรรคประชาชน ขึ้นปราศรัย โดยตั้งคำถามว่าเราเห็นอะไรในการเลือกตั้งปี 2566 และตอบว่า เราเห็นการตระบัดสัตย์ เห็นการเมืองข้ามขั้ว เราเห็นการปฏิเสธเจตจำนงของประชาชน ผ่านการเลือกตั้ง แต่สิ่งที่ลึกไปกว่านั้น และทำให้ประชาชนเห็นอย่างโจ่งแจ้ง คือการเมืองของชนชั้นกลาง
นายชัยธวัช ระบุว่า หลังการเลือกตั้งปี 2566 ชนชั้นนำ ดีลกัน แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลง พวกเขาอนุญาตให้มีการเลือกตั้ง แต่ไม่อนุญาตให้ประชาชนเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศ และถามประชาชนว่า ไม่ยอมแล้วใช่ไหม ถ้าไม่ยอม 8 กุมภากาส้มสองใบ และประชามติกาเห็นชอบ
"การเมืองของชนชั้นนำ คือการรักษาระบบและโครงสร้างแบบเดิม พวกเขาเคยขัดแย้งกัน เคยต่อสู้ขัดแย้งกันเพื่อแย่งชิงกันว่า ใครจะขึ้นไปมีอำนาจอยู่บนยอดพีระมิดของโครงสร้างแบบเดิม ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อเปลี่ยน ไม่ว่าจะสีไหน พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่ไม่ได้สนับสนุนให้เราเติบโตกันตามความรู้ความสามารถ แต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจด้วยการผูกขาด คอร์รัปชัน อำนาจรัฐ และเงินใต้โต๊ะ และได้ประโยชน์จากกฎหมายแบบไทย ๆ"
นายชัยธวัช กล่าวว่า ไม่ว่าจะสีไหน ต่างแข่งกันเป็นลิงหลอกเจ้า โดยไม่สนใจว่าอนาคตของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นอย่างไร และที่ผ่านมา ชนชั้นนำไม่ว่าสีไหน ต่างดึงเราเข้าสู่สงครามสีเสื้อ และ เป็นการเมืองแบบเดิมที่ชนชั้นนำหวงแหน พยายามรักษาเอาไว้ สิ่งที่การเมืองของชนชั้นนำกลัวที่สุด คือสำนึกทางการเมืองแบบใหม่ของประชาชน เพราะเมื่อไหร่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก้าวพ้นความขัดแย้งกันเอง แล้วหันมาสามัคคีกัน ซึ่งพรรคประชาชนเกิดขึ้นด้วยสำนึกใหม่ทางการเมืองแบบนี้
"เขาหาว่าคนหน้าใหม่ไม่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่ใช่ครับ เพราะถ้ากลัวไม่มีประสบการณ์ คนบางคนไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรี แต่พวกเราเป็นคนนอกของสังคมชนชั้นนำ เราเป็นคนนอกที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง ที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้บอกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยสร้างประโยชน์อะไร แต่ประเด็นสำคัญพิสูจน์แล้วว่าการเมืองที่ผ่านมาพวกเขาพาประเทศมาได้แค่นี้จริง ๆ"
นายชัยธวัช กล่าวย้ำว่าเราปล่อยให้การเมืองที่เรารักเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้ว ทำให้ประเทศเสื่อมทรามลงอย่างน่าใจหาย ดังนั้นประชาชนไม่ว่าจะอยู่สีไหน จะเคยเชียร์สีอะไร อาจจะไม่เห็นด้วยกับพรรคส้มทุกเรื่อง แต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นตรงกันแน่นอนคือเราปล่อยให้บ้านเมืองที่เรารักเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว
"ดังนั้น 8 กุมภาที่มาถึงไม่ใช่ไปเลือกตั้งว่าอยากได้นายกฯ ชื่ออะไร ไม่ได้บอกว่าเราเลือกอะไร แต่บอกว่าเราอยากให้ประเทศชาติ เป็นแบบไหน ถ้าเห็นว่าประเทศควรอยู่ในโครงสร้างแบบเดิม แต่ถ้าท่านเห็นด้วยว่าเราต้องการอนาคตแบบใหม่ 8 กุมภานี้ เข้าคูหากาพรรคส้มทั้ง 2 ใบให้ชนะขาด แล้วจะไม่ยอมให้พรรคอันดับ 2 และอันดับ 3 มาฮั้วกันตั้งรัฐบาลอีก และ 8 กุมภาต้องกาเห็นชอบ"
นายชัยธวัช กล่าวย้ำ 8 กุมภา มาสร้างประวัติศาสตร์ สถาปนาการเมืองที่ไม่ให้ประเทศตกอยู่ในมือชนชั้นนำอีกแล้ว และ 8 กุมภา เราจะทำให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ และปฏิเสธเราไม่ได้ เพราะเราคือผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ