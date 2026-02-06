“กรณ์” ชวนคนที่ยังลังเลตั้งคำถามจะไว้ใจใครบริหารประเทศ ย้ำ ปชป.พร้อมสร้างจุดเปลี่ยน

“กรณ์” ชวนคนที่ยังลังเลตั้งคำถามจะไว้ใจใครบริหารประเทศ พร้อมย้ำ ปชป.พร้อมเปลี่ยนเกมการเมือง สร้างพลวัต-จุดเปลี่ยนการเมือง
วันที่ 6 ก.พ.ที่วันแบงค็อก ฟอรัม นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 2 กล่าวบนเวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ ภายใต้ชื่อ “ทางรอดที่ปลอดภัย ไว้ใจอภิสิทธิ์” ตอนหนึ่งว่า การเลือกตั้งรอบนี้เป็นครั้งที่ท้าทาย เพราะเดิมพันสูง และมีผลมากต่อทิศทางการเมืองไทย อย่างไรก็ดีในวันที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศจุดยืนไม่ร่วมงานการเมืองกับบางพรรค มีหลายคนแสดงความกังวลเพราะพรรคการเมืองนั้นเส้นใหญ่และการตั้งรัฐบาลรอบหน้าวางดีลไว้แล้ว อย่างไรก็ดีกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนสิ่งที่นายอภิสิทธิ์พูดไว้
“ผมเชื่อในพลวัตเกมหมากล้อม หากเดินตามเกมผู้อื่น จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่พลวัตการเมืองกล้ากำหนดเกมของเราและชัดเจนเพียงพอได้รับการสนับสนุนเพียงพอจะเป็นผู้เปลี่ยนเกมและมาเล่นตามเกมของเรา โดยสิ่งนั้นเกิดขึ้นทันที หัวหน้าพรรคใหญ่พรรคหนึ่งนัดสื่อมวลชนเพื่อแสดงจุดยืนเดียวกันกับนายอภิสิทธิ์ ดังนั้นด้วยการแสดงจุดยืนมั่นคงชัดเจนได้สร้างความเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยและด้วยแรงสนับสนุนหลังจากนั้น ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดได้จริง หลังวันที่ 8 ก.พ.” นายกรณ์ กล่าว
นายกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์บ้านเมืองว่าสายตาคนนอก รักประเทศไทย แต่คนไทยที่เผชิญกับปัญหาหลายอย่าง ทั้งการทุจริต คอร์รัปชัน ผู้มีอำนาจทำตัวเหนือกฎหมาย ทำให้ลืมโอกาสของประเทศ และมีสิ่งที่รอคอยคือการเมืองสุจริต รวมถึงผู้นำที่มียุทธศาสตร์ นโยบาย อุดมการณ์ที่ฝ่าฟันปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน คนรุ่นใหม่มีโอกาสทำงานดี รัฐมีรายได้เพิ่มเพื่อดูแลคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ ซึ่งต้องอาศัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านปฏิรูประบบราชการ แก้กฎหมายล้าหลัง ใช้เทคโนโลยี ปฏิรูประบบอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
“นโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์คิดเพื่อพุ่งเป้าแก้ปัญหา ทั้งนี้เหลือเวลา 2 วัน สำหรับคนที่ยังลังเลจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ขอให้ไปถามว่าการเลือกผู้นำประเทศจากความท้าทายที่มีเลือกไว้ใจใครมากที่สุดมาบริหารประเทศ ในความสุจริต ขอให้นึกหน้าของหัวหน้าพรรคทุกพรรค รวมถึงผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลัง แล้วลองตอบคำถามว่าไว้ใจใครมากที่สุดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้อง รวมถึงบริหารบ้านเมืองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และมั่นใจต่อการทำงานในเวทีต่างประเทศ ผมเชื่อว่าหากทุกคนซื่อสัตย์กันตนเองคำตอบไม่หนีว่าต้องไว้ใจคนชื่ออภิสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์” นายกรณ์ กล่าว