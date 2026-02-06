“ช่อ” ชวนปลุกเสกปากกา ยกประชาชนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 8 ก.พ.เข้าคูหาสร้างการเปลี่ยนแปลง

“พรรณิการ์” ชวนทำพิธีปลุกเสกปากกา ยกประชาชนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศ 8 ก.พ.เดินเข้าคูหาสร้างความเปลี่ยนแปลง
วันนี้ (6 ก.พ.) นางสาวพรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ขึ้นเวทีปราศรัย “ประชาชนเปลี่ยนประเทศ” ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง)
นางสาวพรรณิการ์ กล่าวช่วงหนึ่งว่า เราเดินทางมาถึงวันนี้ 6 ก.พ. ไม่มีทางโค้งแล้ว มีแต่ทางตรงเข้าสู่เส้นชัย วันแรกที่เราเริ่มต้นการเดินทาง หัวหน้าพรรคคนแรกของเรา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เคยบอกว่า เราประชาชน แพ้กี่ครั้งก็ได้ ขอชนะครั้งเดียว เราผ่านความพ่ายแพ้ ผ่านวันที่พรรคอันเป็นที่รักของเราถูกยุบ ไม่ใช่ 1 ครั้ง แต่ 2 ครั้ง ผ่านวันที่หัวหน้าพรรค และผู้บริหารพรรคโดนตัดสิทธิทางการเมืองอย่างไม่เป็นธรรม มีคนหนึ่งโดนมากเป็นพิเศษ โดนตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตคือตน
เราผ่านวันที่เราพ่ายแพ้และสูญเสีย ผ่านวันที่สูญเสียสมาชิกพรรคจากแสนเหลือศูนย์จากการถูกยุบพรรค เราผ่านการแบกความหวังคนหลายสิบล้านคนไว้บนบ่า แต่เขาไม่ยอมให้เราตั้งรัฐบาล ประชาชนแพ้กี่ครั้งก็ได้ แต่วันที่พ่ายแพ้มันผ่านไปแล้ว เหลือแต่วันที่ชนะ 8 ก.พ. 69
คาราวาน 8 สาย 8 เส้นทาง 8 ทีม เดินทาง 1.8 หมื่นกิโลเมตร ไปหาประชาชน 76 จังหวัด มีอยู่ 1 จังหวัด เราแอร์ดรอปพิเศษคือ แม่ฮ่องสอน เดินทางครบ 77 จังหวัด เพื่อบอกว่า พรรคนี้ไม่ได้ชื่อพรรคประชาชนแค่เพราะว่านึกชื่ออื่นไม่ออก เราเดินทางไปครบเพื่อเจอประชาชนทุกจังหวัดของไทย หอบมวลความหวัง ความฝัน ความต้องการเปลี่ยนแปลงมารวมไว้ ณ ที่แห่งนี้ เส้นทางสิ้นสุดที่ตรงนี้ และมุ่งตรงสู่ทำเนียบรัฐบาล
ปากกาโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือประชาชนว่า วันที่ 8 ก.พ. นี้ คือ วันที่ประชาชนทั้งประเทศ จะประกาศพร้อมกันเหมือนกับชื่อของเวทีนี้ วันที่ประชาชนจะเปลี่ยนประเทศไทย เปลี่ยนโดยใช้อาวุธที่แหลมคมที่สุดของประชาชน ใครมีอาวุธนี้ในมือบ้างหรือไม่ ใครมีปากกาในมือ เรามาทำพิธีหนึ่งร่วมกัน 8 ก.พ. เดินเข้าสู่สมรภูมิที่ประชาชนต้องชนะ อาวุธในมือหยิบขึ้นมา จะเข้าสู่สมรภูมิต้องปลุกเสก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศนี้คือ ประชาชน ต่อหน้าประชาชนหลายหมื่นคนที่รวมกัน ณ ที่แห่งนี้ ต่อหน้าประชาชนหลายแสนคนที่ดูเราอยู่จากทางบ้านทั่วไทย และทั่วโลก
นางสาวพรรณิการ์ ทิ้งท้ายว่า ประชาชนคือสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศ ชาติคือประชาชน และ 8 ก.พ. ชูปากกาในมือให้สูงด้วยปากกานี้ ในมือของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ เดินไปสู่วันที่เราชนะร่วมกัน ประชาชนจะเปลี่ยนประเทศในปากกาด้ามนี้ ในมือของเจ้าของประเทศทุกคน วันนี้ปลุกเสกอาวุธร่วมกันแล้ว 8 ก.พ. เดินเข้าสู่คูหาเลือกตั้ง เดินเข้าไปอย่างมั่นใจ มวลสารตั้งต้นของการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ นายธนาธร ไม่ใช่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่ใช่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ จุดตั้งต้นการเปลี่ยนแปลงของไทย 8 ก.พ. นี้ ประชาชนพวกคุณทุกคนคือการเปลี่ยนแปลง