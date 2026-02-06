"โรม" โวส้มฟันสแกมเมอร์จริงจัง เหน็บแดง-น้ำเงิน-เขียวจะปราบยังไง อวดตนไม่เคยซื้อเครื่องบิน-กินข้าวกับ "เบน สมิธ"

"ใบพลู" กร้าวประกาศปราบสแกมเมอร์จริงจัง ชูตั้งวอร์รูมใช้ Data Bureau เหน็บ ‘แดง-น้ำเงิน-เขียว’ จะปราบทุนเทาได้อย่างไร บอกผมไม่เคยซื้อเครื่องบิน-ถ่ายรูป-กินข้าวกับ ‘เบน สมิธ’
วันนี้ (6 ก.พ. 69) นายรังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคขึ้นเวทีปราศรัย “ประชาชนเปลี่ยนประเทศ” ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่น (ดินแดง)
นายรังสิมันต์ กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งถึงปัญหาสแกมเมอร์ ส่งผลให้ความเสียหายในไทยกว่า 1 แสนล้านบาท ปัญหาสแกมเมอร์ทำให้นักท่องเที่ยวจีนลดลงไม่น้อยกว่า 35% มีพี่น้องไม่น้อยตกเป็นเหยื่อ และจบชีวิตตัวเอง ปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้เรื่องใหญ่ และเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถรับมือกับปัญหาแบบนี้ด้วยวิธีการแบบเดิมได้อีกแล้ว นับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลสัก 2-3 ปีก่อน จำนวนการแจ้งความคดีทะลุ 1 ล้านคดีไปแล้ว คำถามมีพี่น้องสักกี่คนได้เงินคืน ในขณะที่ประเทศนี้เจอกับเงินทอน แต่เราก็เจอปัญหาใหม่คือเงินเทาอย่างสแกมเมอร์ โดยไม่มีรัฐบาลไหนเลยที่สามารถจัดการปัญหานี้ได้ วันนี้เราเดินบนท้องถนนเราเห็นป้ายหาเสียง หลายพรรคการเมืองบอกว่าปราบสแกมเมอร์ เวทีดีเบตทุกพรรคบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่ คำถามของตนเองง่าย ๆ ปัญหาพวกนี้ในวันที่ท่านมีอำนาจ ท่านปล่อยมาได้อย่างไร คิดว่าปัญหาสแกมเมอร์มาตั้งอยู่ชายแดน ไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเหรอ ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวเหรอ เราทุกคนรู้ อย่ามาหลอกกัน เราทุกคนรู้ว่าพวกสแกมเมอร์มีเส้นสายมากขนาดไหน ไม่เชื่อถาม “เบน สมิธ” ดูไหม
“วันนี้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่พรรค ปชน. เราถือว่าวาระเรื่องนี้ เป็นวาระใหญ่ แล้วพรรค ปชน. จะจัดการอย่างเด็ดขาด อย่าคิดว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาของประชาชนในกลุ่มไม่เท่าทันเทคโนโลยีเท่านั้น ความเสียหายวันนี้เกินกึ่งหนึ่งอยู่ในกลุ่มประชากรวัยทำงาน คนรุ่นใหม่กำลังตกเป็นเหยื่อมากขึ้นเรื่อย ๆ นี่คือวาระแห่งชาติ และเป็นวาระที่พรรค ปชน. จะดำเนินการเอาจริงเอาจังอย่างเด็ดขาดแน่นอน” นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า วันนี้สิ่งที่เราจะทำให้พี่น้องได้เห็น เริ่มตั้งแต่การปราบโดยการตั้งวอร์รูมขึ้นมา วอร์รูมนี้จะมีหน่วยงานจำนวนมากเข้ามา เพื่อบูรณาการให้เกิดผลอย่างจริงจัง ฟังดูแล้วอาจดูว่าปัจจุบันรัฐบาลที่ผ่านมาตั้งวอร์รูมอยู่แล้ว แต่ลองนึกดูอย่าง ปปง. นายกฯ คนปัจจุบันกว่าจะรู้ว่า ปปง. อยู่ใต้ตัวเอง ต้องรอจนถึงเดือน พ.ย. แล้วจะปราบสแกมเมอร์ได้อย่างไร ถ้าคุณบอกว่าคุณคือรัฐบาลมืออาชีพ มืออาชีพแบบไหนถึงเพิ่งรู้ว่า ปปง. อยู่ใต้อำนาจตัวเอง
สิ่งที่พรรคประชาชนบูรณาการกัน จะเรียกว่า Data Bureau การแชร์เครื่องมือองค์ความรู้ พรรคประชาชนจะทำให้วอร์รูมนี้ดำเนินอย่างเด็ดขาด ไม่ใช่แค่เฉพาะการจับกุม หรือทลายโครงสร้างอาชญากรรม แต่ยังรวมไปถึงการปราบปรามเส้นเงิน เรารู้ว่าองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ เขาไม่ได้กลัวการดำเนินคดี เขาไม่ได้กลัวถูกจับกุม เขาอาจกลัวอยู่บ้างถ้าต้องถูกประหารชีวิต แต่สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือ เงินทั้งหมดที่พวกสแกมเมอร์หามาได้ ถูกยึดอายัดต่างหาก
“คนเหล่านี้เขารู้อยู่แล้วว่า การเป็นสแกมเมอร์มีความเสี่ยง แต่เขาหวังว่าเงินที่หามา หากถูกจับออกจากคุกก็ได้ใช้ หรือระหว่างต่อสู้คดีก็เอาไว้สู้คดีได้ หรือสุดท้ายถ้าถูกดำเนินการในลักษณะประหารชีวิตจริง ๆ เขาก็ยังรู้ว่าเงินเหล่านั้นตกไปยังครอบครัวเขา สิ่งที่ ปชน. ทำคือให้ความสำคัญกับการยึดอายัดทรัพย์สิน ถ้าเราตัดแรงจูงใจตรงนี้สำเร็จ แรงจูงใจในการเป็นสแกมเมอร์จะหายไปทันที สิ่งที่กำลังทำอยู่ ไม่ว่าการจัดการบัญชีม้า การจัดการรายเล็กรายน้อย ไม่มีทางแก้ปัญหาสแกมเมอร์ได้จริง ถ้าตราบใดคุณไม่มีการยึดอายัดทรัพย์อย่างจริงจังแล้วขยายผล เพื่อให้ตายยกรัง” นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมันต์ กล่าวว่าวันนี้อาจมีคนโต้แย้งกับตนว่า มีการยึดอายัดทรัพย์เป็นหมื่นล้านบาทแล้ว ถามหน่อยได้หรือไม่ ต้องรอตนมาชี้เป้าเสมอเลยหรือ ตนไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเบน สมิธ ไม่เคยถ่ายรูปคู่กับเขา ไม่เคยกินข้าวกับเขา และไม่เคยซื้อเครื่องบินจากเขา แต่คุณต้องรอให้ตนซึ่งรู้จักเบน สมิธน้อยที่สุดมาบอกว่า คนนี้คือตัววายร้ายแล้วต้องจัดการ ถ้าเป็นแบบนั้นให้ ปชน. เป็นรัฐบาลดีกว่าหรือไม่
นั่นเป็นเหตุผลว่าวันนี้ในการตั้งวอร์รูม เพื่อทำเรื่องนี้ พรรคประชาชนอยู่ในสถานะที่ดีที่สุด เราไม่ได้เพิ่งมาพูดเรื่องสแกมเมอร์วันเลือกตั้ง แต่พูดเรื่องนี้มา 3 ปีแล้ว พรรคประชาชนคือพรรคที่บอกว่าแหล่งสแกมเมอร์อยู่ไหนบ้าง เป็นปัญหาใหญ่ และไม่ได้มีแค่เรื่องเงิน แต่มีค้ามนุษย์แล้ว รวมถึงชี้เป้าตัวใหญ่ ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ คิดดูว่าเราเป็นฝ่ายค้านเราทำได้ขนาดนี้ ถ้าเราเป็นรัฐบาล จะทำได้ขนาดไหน
ในทางกลับกันจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าทำไม ป้ายหาเสียงของพรรคสีต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สีส้ม ถึงไม่มีความหมาย หลัง ๆ นโยบายชักเหมือนกัน เหมือนรอให้ ปชน. เปิดมาก่อนแล้วค่อยดู อยากบอกว่า ลองคิดดูถ้าคุณจะให้พรรคสีแดง ไปปราบสแกมเมอร์ วันนี้ผ่อนค่าเครื่องบินหมดแล้วหรือยัง ได้ข่าวว่าผ่อนเดือนละ 100 บาท น่าจะใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะหมด ข้อมูลล่าสุดเครื่องบินลำนี้เผลอ ๆ อาจไม่ใช่ของเบน สมิธ อาจโยงถึงนายยิม เลียก ปัจจุบันถูกขอออกหมายจับไปแล้ว จะให้พรรคการเมืองนี้ ปราบสแกมเมอร์จริงหรือ หรือจะให้สีน้ำเงิน จำได้หรือไม่ตอนจะตัดไฟ เป็น รมว. มหาดไทย พวกเราบอกตั้งนานว่าต้องตัดไฟ การตัดไฟ ตัดอินเทอร์เน็ตจะช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง อาจไม่ได้ถาวร แต่อย่างน้อยก็จะไม่ทำให้พวกนี้มันขยายอาณาจักรได้ง่าย สิ่งที่ รมว. มหาดไทย คนนั้นบอกคือ ตนไม่ใช่ รมว. มหาดพม่า ต้องการให้คนแบบนี้ เป็นผู้นำในการปราบสแกมเมอร์จริงหรือ กับแค่ตัดไฟวันนั้น ต้องด่ากันทั้งประเทศ แล้วเราจะแก้ปัญหาสแกมเมอร์ได้อย่างไร
ยังไม่นับย้อนกลับมาตอนตัวเองเป็นนายกฯ แล้ว เพิ่งรู้เดือน พ.ย. ว่า ปปง. อยู่ภายใต้ตัวเอง นี่ยังไม่นับขึ้นป้ายใหญ่โตบอกปราบสแกมเมอร์ ทลายทุนเทา ประทานโทษ ทุกวันนี้เบน สมิธ หนีไปแล้ว ไม่มีการออกหมายจับ ที่อายัดทรัพย์ เป็นห่วงจริง ๆ มีหลายคนเล่าให้ฟังว่า อาจมีความพยายามเพื่อคุยด้านหลัง และปล่อยทรัพย์ในที่สุด เงินเป็นหมื่นล้านบาทเหล่านั้น อาจคืนให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบได้ ถ้า ปชน. เป็นรัฐบาล ไม่ต้องห่วงมีการคุยกันด้านหลัง มีแต่การลุยแหลก การชนแหลก การปราบแหลก
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่าหรือจะให้พรรคสีเขียว เขาอาจไปเรียนรู้การปราบสแกมเมอร์ที่ออสเตรเลียมาแล้วก็ได้ วันนี้ถ้าจะตั้งวอร์รูม ไม่ใช่แค่การสั่ง หรือหน่วยงานมาแชร์ข้อมูลเท่านั้น แต่ต้องเริ่มต้นจากรัฐบาล ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการเขารู้สึกว่าฝ่ายการเมือง ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ต้องเริ่มต้นจากฝ่ายนโยบาย ที่จะเอาจริงเอาจังเรื่องนี้ เพราะถ้าข้าราชการประจำทำได้ เขาทำไปนานแล้ว วันนี้จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่หายไป จากการปราบปรามสแกมเมอร์ มันจึงเป็นเจตจำนงในการเอาจริง เจตจำนงนั้นถูกเรียกว่า "ประชาชน"
แนวทางถัดมาคือการยึด อายัดทรัพย์ อย่างที่บอกมีพี่น้องสูญเสียเรื่องนี้เยอะ ปชน. สัญญาเราจะคืนเงินให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูญเสียจากแก๊งสแกมเมอร์ และทำมากกว่านั้น ปัญหาสแกมเมอร์ต้องอาศัยแรงงานในการไปอยู่ในค่ายสแกม แน่นอนเราอาจเชื่อว่าคนที่ไปคงมีความเต็มใจ แต่ไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายเขาเต็มใจหรือไม่ แต่ที่แน่ ๆ ถ้าเราไม่เปิดประตูให้บรรดาคนที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในค่ายสแกมเมอร์เหล่านี้กลับเข้ามาในไทย แล้วใช้กระบวนการแยกเหยื่อแยกอาชญากร เรากำลังบังคับให้เขาทำงานกับพวกแก๊งสแกมเมอร์ต่อไป สิ่งที่ ปชน. ทำให้ความสำคัญจัดการปัญหาค้ามนุษย์ เปิดรูระบาย ถ้าผิดว่าไปตามผิด แต่มองแบบสิทธิมนุษยชนให้มั่นใจได้ว่า บรรดาแก๊งสแกมเมอร์นอกประเทศจะอ่อนแอที่สุด ไม่มีกำลังพลเป็นแรงงานทาสต่อไปอีกแล้ว
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า เรายังมองปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เป็นโอกาสของไทย เรามองว่าเรื่องนี้คือสิ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยของเรา ไม่ใช่ทางผ่านของสิ่งผิดกฎหมายที่เรียกว่าสแกมเมอร์อีกแล้ว พิสูจน์ให้เห็นว่าไทยเอาจริง ไม่ว่าเป็นการปราบสแกมเมอร์ การปราบปรามค้ามนุษย์ หลอกลวงผิดกฎหมาย ไทยไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไป แต่ไทยภายใต้การนำของนายกฯ เท้ง เราจะเป็นผู้นำของการปราบปรามสแกมเมอร์
ถ้าตนเองสามารถเดินไปที่การประชุมรัฐสภาโลก เสนอหัวข้อ เสนอญัตติที่ทำให้ทั้งโลกลงมติอยู่เคียงข้างไทย อาจเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทย รับรองได้เลย ถ้านายกฯ ชื่อ ณัฐพงษ์ ปัญหาสแกมเมอร์ถูกแก้ไขแน่นอน เราจะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส เปลี่ยนพื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ของการทำงานร่วมกัน ของมิตรประเทศต่าง ๆ เราจะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดน ที่เป็นพื้นที่เปราะบาง ให้กลายเป็นโอกาสแห่งการพัฒนา เปลี่ยนพื้นที่สีเทาตามแนวชายแดน ให้เข้มแข็ง เพราะเราเชื่อว่าชายแดนเข้มแข็ง คนไทยในประเทศจะมีความเข้มแข็งเช่นเดียวกัน
ถ้ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหน ที่เคยเป็นนายกฯ พรรคไหนที่เคยเป็นรัฐมนตรี เราได้เห็นไปแล้ว เราได้เห็นแล้วว่าพาไทยมาได้แค่นี้ พวกเขาไม่สามารถแก้ปัญหาสแกมเมอร์ได้จริง ถ้าทำคงไม่เห็นเครือข่ายเบน สมิธกว้างขนาดนี้ แล้วเราเห็นตัวละครใหม่ ๆ ปชน. ยืนยัน เราไม่ต้องเกรงใจทุนเทาที่ไหน เราไม่ต้องเกรงใจ เพราะเราไม่มีบุญคุณกับคนเหล่านั้น เราไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียง ในขณะที่บางพรรคอาจต้องพึ่งเงินสีเทาจากสแกมเมอร์ ให้ตัวเองชนะเลือกตั้ง แต่ ปชน. เราพึ่งพาหัวใจของประชาชน ในการเข้าสู่อำนาจและเปลี่ยนประเทศนี้
“การทำงานของพวกเรา จึงไม่มีบุญคุณต่อใคร บุญคุณที่ใหญ่เทียมฟ้าสำหรับเรา มีแค่พี่น้องประชาชนเท่านั้น วันหนึ่งข้างหน้า ถ้าพวกตนทำงานไม่ดี ประชาชนจะลงโทษพวกตน แต่วันนี้ขอโอกาสได้หรือไม่ ขอโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลง ทำให้เลข 46 ดังกึกก้องในวันที่ 8 ก.พ. เพื่อให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลง ว่านายกฯ เท้งคือนายกฯ คนต่อไป” นายรังสิมันต์ กล่าว