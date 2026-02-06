“ชวน” ประเมินปชป.ขาขึ้น ผู้สมัครมีลุ้นชนะไม่น้อย แฉอีสานซื้อปาร์ตี้ลิสต์ 100 บ.ขอเลือกคนมีอุดมการณ์

“ชวน” ประเมินกระแส ปชป. ขาขึ้น ผู้สมัครมีลุ้นชนะไม่น้อย แฉอีสานซื้อปาร์ตี้ลิสต์ 100 บาท วอนประชาชนเลือกคนมีอุดมการณ์ ไม่ใช่เพียงพูดแต่ทำไม่ได้ ขอเลือกพรรคทั้งสองใบ
วันนี้ (6 ก.พ.) ที่วันแบงค็อก ฟอร์รั่ม กรุงเทพมหานคร ในเวทีปราศรัยใหญ่ของ พรรคประชาธิปัตย์ ภายใต้ชื่อ “ทางรอดที่ปลอดภัย ไว้ใจอภิสิทธิ์”นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ กล่าวผ่านวิดีทัศน์ ประเมินภาพรวมการเลือกตั้งว่า กระแสนิยมของพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน หลังมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารพรรค และ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่
นายชวน ระบุว่า ตลอดระยะเวลา 50 วันที่ตระเวนหาเสียงเพื่อขอคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อ เดินทางไปเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งลงพื้นที่ครบทั้ง 14 จังหวัด ทำให้เห็นทั้งจากประสบการณ์ตรงและเสียงสะท้อนจากประชาชนว่า ความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ดีขึ้นมาก พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์จะได้ ส.ส. มากกว่าเดิมหลายเท่า จากเดิมที่เคยได้เพียง 3 คน
อย่างไรก็ตาม นายชวน เปิดเผยว่า มีประชาชนในบางจังหวัด โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล่าให้ฟังถึงการซื้อเสียงในระบบบัญชีรายชื่อ เสียงละ 100 บาท ซึ่งสะท้อนว่าปัญหาการซื้อเสียงในปัจจุบันรุนแรงกว่าสมัยก่อน และยังเป็นกลุ่มเดิมที่ใช้ “ธุรกิจการเมือง” เป็นเครื่องมือ หากผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์สามารถฟันฝ่าระบบดังกล่าวไปได้ โอกาสชนะเลือกตั้งก็มีอยู่ไม่น้อย
นายชวน กล่าวต่อว่า แม้ประชาชนจำนวนมากจะแสดงท่าทีรังเกียจการซื้อเสียง และพูดว่า “กินเหยื่อแต่ไม่กินเบ็ด” แต่ตนย้ำว่าไม่อยากให้กินทั้งเหยื่อและเบ็ด อย่างไรก็ตาม ในหลายชุมชนยังมีความเกรงใจผู้ซื้อเสียง เพราะเป็นบุคคลในฝ่ายปกครองท้องถิ่น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงบางกรณีมีการนำ อสม. มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง
นายชวน วิจารณ์ว่า รัฐบาลเคยแถลงนโยบายเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และยืนยันว่า “พูดแล้วทำ” แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่เห็นผลชัดเจน พร้อมเตือนว่า หากประชาชนเลือก ส.ส. จากการซื้อเสียง ประเทศก็จะได้รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากการซื้อเสียง ซึ่งยิ่งทำให้การแก้ปัญหาคอร์รัปชันเป็นไปได้ยาก
“จึงจำเป็นที่ประชาชนทั้งประเทศต้องสนับสนุนและเลือกนักการเมืองที่เชื่อมั่นว่าเป็นคนมีอุดมการณ์ ยึดมั่นความสุจริต ยุติธรรม และปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เพียงพูดแต่ทำไม่ได้” นายชวน กล่าว พร้อมขอให้ประชาชนเลือกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อ เพื่อสนับสนุนให้นายอภิสิทธิ์เป็นผู้บริหารประเทศ