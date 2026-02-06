"สีหศักดิ์" ขอมั่นใจภท.ไทยบนเวทีโลกมีศักดิ์ศรี เน้นการฑูตชั้นเชิงชาญฉลาด ชี้จัดการบ้านไม่ดีสู้เวทีโลกไม่ได้

รมว.กต. บอกขอให้มั่นใจศักยภาพภท. ลั่นไทยต้องเป็นไทยบนเวทีโลกอย่างมีศักดิ์ศรี เน้นการฑูตแบบมีชั้นเชิง ชาญฉลาด หลังหายจากจอเรดาร์เหตุการเมืองไม่นิ่ง บวกการฑูตตั้งรับ ฟุ้งผลงาน 4 ด.พลิกเกมเวทีโลก แก้วิกฤตชายแดนเขมร ย้ำการทูตที่ดีเริ่มต้นที่บ้านของเรา ถ้าจัดการบ้านไม่ดี เราจะไปสู้เวทีโลกไม่ได้
วันนี้ (6ก.พ.) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย กล่าวปราศรัยกาเสียงว่า วันนี้ไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้ ดีใจได้มีโอกาสมาพบทุกท่าน ต้องยอมรับ ว่าตื่นเต้นเล็กน้อย ต้องเปิดเผยความลับ โดยไม่เคยคิดจะมาอยู่ตรงนี้ ไม่เคยคิดจากการเป็นนักการทูตอาชีพจะได้รับหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วย
"สิ่งหนึ่งที่เชื่อเราทำได้ ตนเป็นลูกนักการทูต คุณพ่อเป็นลูกชาวนา โดยผมก้าวมาเป็นนักการทูต เพราะสังคมให้โอกาส ขอบคุณนายกรัฐมนตรีและพรรคให้โอกาสผมมาทำงาน ยืนยันว่าทำงานเต็มที่แน่นอน ผมเป็นเอกอัครราชทูตสิ่งที่อยู่ในใจตลอดเวลาคือผู้แทนประเทศไทย มีพระราชสาส์นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉะนั้นการทำงาน ของผม ผลประโยชน์ประเทศไทยต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ตรงนี้ขอยืนยัน"
นายสีหศักดิ์ กล่าวอีกว่า วันก่อนได้ไปร่วมดีเบต ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่สันทัด ซึ่งเขาถามว่ามีความคาดหวังอย่างไรกับการเมืองไทย ซึ่งตนมีความเป็นห่วงมากกับการเมืองไทย เพราะประเทศไทยอยู่กับที่ บางครั้งดูถอยหลังด้วยซ้ำ สถานะ เราหายจากจอเรดาร์ในเวทีโลก เพราะการเมืองของเราไม่นิ่ง เศรษฐกิจไม่ดี และการฑูตของเราตั้งรับตลอดเวลา ฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นหน้าที่ของทุกท่าน ที่จะเลือกพรรคที่คิดว่ามีความสามารถในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพราะถึงเวลาแล้วที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไทย ที่อยู่กันตรงนี้คือคนรุ่นหลังที่มาร่วมพรรคภูมิใจไทย เป็นสิ่งที่น่าดีใจอย่างยิ่ง จะต้องเป็นการเมืองที่ตรวจสอบได้และโปร่งใส คนที่เป็นนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารรัฐบาลจะต้องมีการวัด KPI จะต้องมีการประเมินผล ซึ่งวันนี้จะมากล่าวว่า รอบ 4 เดือนที่ผ่านมา ได้ทำอะไรไปบ้าง และอยากให้ ได้กรุณาประเมินผลงานของตนเองด้วย และอยากให้เห็นว่า 4 ปีข้างหน้าที่เราขอกลับมาเป็นรัฐบาล จะนำประเทศไทยกับสู่เวทีโลกอย่างมีศักดิ์ศรี มีเกียรติภูมิได้อย่างไร
นายสีหศักดิ์ กล่าว่า วันแรกที่เข้ามารับหน้าที่ มีความขัดแย้ง กับกัมพูชา ขณะที่โลกกำลังเปลี่ยน เราจะเปลี่ยนให้ทันโลกอย่างไร ซึ่งเราต้องทำงานตั้งแต่วันแรก แล้ววันที่ไปที่เวทีสมัชชาสหประชาชาติ คิดว่าเป็นวันที่พลิกเกมกัมพูชา ซึ่งเรายืนยันในท่าทีของเรา นำมาสู่โต๊ะเจรจา ซึ่งเราก็ไปเจรจาหลายที่ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์หลายรอบในที่สุดก็นำไปสู่การหยุดยิง จึงอยากถามว่าตรงนี้รู้สึกอย่างไร เชื่อมั่นในการต่างประเทศหรือไม่และรู้สึกมั่นใจว่าเราได้รับความมั่นคงกลับมาหรือเปล่า
ทั้งนี้ขอเปรียบเทียบตอนที่เรารับหน้าที่จำได้หรือไม่สถานการณ์เป็นอย่างไร 1. เขาท้าทายความมั่นคงชายแดน 2. ท้าทายกดดันเราในเวทีระหว่างประเทศทุกเวที 3. พยายามสร้างความแตกแยกภายในประเทศไทย ด้วยการปล่อยคลิป แต่ในช่วงที่ผ่านมาการที่เรายืนหยัดในท่าทีของเราและผลประโยชน์ของไทย ก็สามารถพลิกเกมได้ ปัจจุบันเรารักษาอธิปไตยของเรา และรักษาความมั่นคงชายแดน ความสงบความปลอดภัยเริ่มกลับมาให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายแดน ซึ่งจากที่เราเคยตั้งรับ ตอนนี้เราเป็นฝ่ายรุกในเวทีระหว่างประเทศ เพราะ ประชาคมเริ่มเข้าใจ ฉะนั้นคิดว่าปัจจุบัน เรามีการหยุดยิง แต่ก็เปาะบาง ซึ่งอยู่ที่ฝ่ายกัมพูชา พร้อมหรือไม่ พร้อมจริงใจหรือไม่จริงใจ ตนเจอกับกัมพูชาและคำกล่าวที่ยูเอ็น เมื่อมาถึงจุดนี้ เรามี 2 เส้นทาง ระหว่างไทยกับกัมพูชาเส้นทางหนึ่งคือการไปสู่ความขัดแย้ง การสู้รบความสูญเสียมากขึ้น อีกเส้นทางที่ไทยอยากจะไปคือความสันติภาพ ความร่วมมือกัน การอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขสงบ ซึ่งขึ้นอยู่กับทางกัมพูชาจะไปทางไหน
"ปัจจุบันทุกคนพูดว่าต้องสร้างรั้ว แต่คิดว่ารั้วที่ดีที่สุดต้องมี 2 ชั้น โดยรั้วชั้นในที่ดีที่สุด 1. ความเข้มแข็งของทหารไทยซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้ว 2. ความเข้มแข็งทางการทูต เราไม่ยอมเสียเปรียบเด็ดขาด 3. ความเข้มแข็ง ของผู้นำไทย ซึ่งนำพาเรามาสู่ปัจจุบัน และหวังว่าจะเดินหน้าในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กัมพูชาต่อไป ซึ่งก็อยู่ที่เขาด้วย"
นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้การต่างประเทศไม่ได้อยู่ที่กัมพูชาอย่างเดียว เราต้องทำเรื่องอื่นไปด้วย โดยนำความเชื่อมั่นกลับมาสู่ประเทศไทย เราไปประชุมสุดยอดอาเซียนประชุม เอเปค และล่าสุดที่กรุงดาวอส เราไปเป็นทีม Thailand นำความเชื่อมั่น จากต่างประเทศมาประเทศไทย และเราคิดว่าเราทำได้ ทำจริง ฉะนั้น 4 เดือนคิดว่าเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผลงานของเราเป็นอย่างไร สถานะของประเทศไทยเป็นอย่างไร สิ่งที่อยากจะพูดคือ yes we can เราทำได้ ขอให้มั่นใจในพรรคภูมิใจไทย มั่นใจในความเป็นมืออาชีพของเรา 4 เดือน เราขอเป็น 4 ปี ซึ่งจะเป็นสิ่งที่นำประเทศไทยกลับสู่เวทีโลกอย่างแท้จริง ซึ่งเรามอง 4 ปีข้างหน้า เห็นแล้วว่าโลกมีความผันผวน โลกมีความไม่แน่นอนเยอะ โลกเป็นโลกที่ไร้ระเบียบ ไม่มีกติกา บางคนบอกว่าเราจะรอดหรือไม่ เพราสิ่งต่างๆอันตรายมาถึงตัวเรา แต่ตนคิดว่าเรารอด เพราะเราต้องมั่นใจในตัวเรา มั่นใจในศักยภาพของเรา เพราะใน ชีวิตการเป็นนักการทูตของตน บรรพบุรุษสอนมาว่า ถ้าเราเป็น การฑูตที่มีชั้นเชิง การฑูตที่ชาญฉลาด เราไปได้ เราอยู่รอด และไม่ได้อยู่รอดอย่างเดียว เราจะก้าวหน้าด้วยความมั่นคง ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วด้วยการทูตที่มีชั้นเชิง และต่อจากนี้ 4 ปีข้างหน้า การทูตของเราจะต้องมีชั้นเชิงมากยิ่งขึ้น อย่างแน่นอน ซึ่งเราจะทำ โดยการหาพันธมิตร หาแนวร่วม เพราะเป็นโลกที่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก เราต้องมั่นใจว่ามีพันธมิตรมีแนวร่วม เราจะมีกำลังมากขึ้นในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆ และโลกเป็นการแข่งขันทางภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจ เราจะอยู่รอดเราจะอยู่ตรงกลาง เราก็ต้องมั่นใจว่ามีอีกหลายขั้ว ก็ต้องเข้าหาขั้วเหล่านี้ด้วย ไม่ใช่อยู่ระหว่างกลาง 2 ขั้วอย่างเดียว เพราะการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกขั้ว หมายความว่าเราสามารถที่มีทางเลือกมากขึ้น และเราต้องอาศัย เพื่อนอาเซียน 11 ประเทศ เรามีพลังเราทำได้ ฉะนั้นด้วยการฑูตที่มีชั้นเชิง เชื่อว่า เราจะผ่านวิกฤตต่างๆได้และผ่านด้วยความมั่นคงและมั่นใจ แต่ในที่สุด ถามว่าการฑูตคืออะไร แน่นอนเราต้องรักษาความมั่นคงของประเทศ ความอยู่รอดเป็นสิ่งสำคัญ แต่การฑูตในยุคประชาธิปไตย คือการฑูตที่ต้องมีทุกท่านเป็นศูนย์กลาง ต้องมีคนไทยเป็นศูนย์กลางหมายความว่าการฑูตจะต้องผูกโยงกับประชาชน ต้องยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นไม่เช่นนั้นการทูตจะไม่มีความหมาย ฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำและจริงๆได้ทำแล้ว คือการฑูตเศรษฐกิจในเชิงรุก ซึ่งได้ประกาศไปแล้ว ซึ่งเรามีสถานทูตกงสุลใหญ่ทั่วโลกเกือบ 100 แห่ง ต้องใช้สถานทูตเหล่านี้เป็นกองทัพของเรา และจะทำงานร่วมกับคุณศุภจี ที่กลับมาแน่นอน ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมการค้าเสรีหาตลาดใหม่ นำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีทั้งหลาย ที่จะทำให้เราพัฒนาอุตสาหกรรม และทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยเพื่อที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้ นี่คือความมุ่งมั่นของกระทรวงการต่างประเทศอีก 4 ปีข้างหน้าที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยสร้างศักยภาพในการแข่งขันและสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆทั่วโลก
"ทั้งหมดนี้ผู้ใหญ่สอนผมว่าการฑูตที่ดีการฑูตที่จะประสบความสำเร็จเริ่มต้นที่บ้านของเรา ถ้าเราไม่จัดการบ้านของเราให้ดี ถ้าท่านไม่เลือกพรรคการเมืองที่ถูกต้องมาบริหารประเทศ ท่านจะต้องเลือกพรรคการเมืองที่ถูกต้อง ให้เกิดความมั่นใจ และการทำงานจะต้องผนึกกำลัง จะต้องเป็นทีมประเทศไทย เรื่องเศรษฐกิจและความมั่นคงก็ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายทหาร ซึ่งเราก็ทำมาแล้วในเรื่องความขัดแย้งกับกัมพูชาเรื่องเศรษฐกิจก็ต้องดำเนินกำลังกัน ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม เวลาต่อไปนี้จะต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ เราจะต้องนำประเทศไทย กลับสู่เวทีโลก จะอยู่ที่เดิมไม่ได้ จะต้องนำพาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ขอให้ท่านเชื่อมั่นในพรรคภูมิใจไทย เรากำลังสร้างโอกาสสร้างอนาคตให้กับทุกท่าน ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ รุ่นใหม่รุ่นหลังเราต้องทำเพื่อประเทศไทยจริงๆ ฉะนั้นขอให้มั่นใจในตนเอง และมั่นใจในศักยภาพของพรรค และบุคลากรของเราเพราะเรามุ่งมั่นนำประเทศไทยกลับสู่เวทีโลกอย่างมีศักดิ์ศรี มีเกียรติและสนองผลประโยชน์ประเทศไทยเพราะเรามีประเทศไทยผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นที่ตั้ง สุดท้ายไทยจะต้องเป็นไทยในเวทีโลก