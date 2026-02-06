xs
กกต.สรุปมาใช้สิทธิเลือกตั้งสส.ล่วงหน้าใน-นอกเขต พิการ ทุพพลภาพ สูงอายุ รวมเกือบ 2 ล.คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กกต.สรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสส. ล่วงหน้าในและนอกเขตเลือกตั้ง และคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. จำนวน 1,974,009 คน

วันนี้ (6 ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้สรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สส. ก่อนวันเลือกตั้ง หรือ เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

โดยผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สส. ก่อนวันเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง มีจำนวน 9,087 คน

ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สส. ก่อนวันเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง มีจำนวน 1,963,348 คน

และผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สส. ก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ มีจำนวน 1,574 คน

