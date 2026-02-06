ปชป.ปล่อยคลิปเปิดใจ "มาร์ค" ย้ำไม่ทิ้งกัน ขอเปลี่ยนความล้าเป็นพลัง ซ่อมศก.ไทยให้เดินต่อ

ปชป.ปล่อยคลิปโค้งสุดท้ายความในใจ “อภิสิทธิ์” ย้ำไม่ทิ้งกัน ขอเปลี่ยนความล้าเป็นพลัง ซ่อมเศรษฐกิจไทยให้เดินต่อ
วันนี้ (6ก.พ.) พรรคประชาธิปัตย์ ปล่อยคลิปวิดีโอ “ความในใจ” ของนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 1 ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง สะท้อนความรู้สึกจากการลงพื้นที่ตลอดกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา พร้อมยืนยันจะไม่ทอดทิ้งประชาชน และพร้อมกลับมาซ่อมสร้างประเทศ
ในคลิปดังกล่าว นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า เสียงของพี่น้องประชาชนที่ได้ยินตลอดการลงพื้นที่ คือเสียงเดียวที่ก้องอยู่ในหัวเมื่อเขาตัดสินใจกลับมาอีกครั้ง ภาพของประชาชนที่วิ่งเข้ามากอด เข้ามาขอบคุณ ฝากความหวัง ฝากประเทศ และบอกว่า “อย่าทิ้งกัน” เป็นสิ่งที่ตอกย้ำถึงความเหนื่อยล้าและความคาดหวังที่สังคมไทยกำลังเผชิญ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ย้ำอย่างหนักแน่นว่า จะเปลี่ยน “ความล้า” ให้กลับมาเป็น “พลัง” พร้อมเดินหน้าซ่อมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเดินได้อีกครั้ง เพื่อทำให้ความฝันที่ดูห่างไกล กลับมาอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือของประชาชนทุกคน