จี้ มท.ทบทวน ระเบียบฯแจกทุนฯ นร.สังกัดท้องถิ่น แบบไม่อั้น! แม้ให้ อปท.รวย ตั้งงบฯเอง หลัง สถ.ชงเพิ่ม ปีละ 5 หมื่น จากเดิม 3.3 หมื่น

ฝ่ายกม.มท. แนะทบทวน! เหตุ "มหาดไทย" จ่อเพิ่ม! "ทุนการศึกษา" นักเรียนนักศึกษาในกำกับปกครองท้องถิ่น แบบไม่อั้น! หลังรัฐบาลลุง เพิ่ง"ปลดล็อก"เมื่อ 8 ปีก่อน ให้ อปท.ฐานะดี จัดงบฯเอง แจกกลุ่มเรียนดี/ด้อยโอกาส ไม่เกินปีการศึกษาละ 3.3 หมื่นบาท/คน เผยร่างระเบียบใหม่ จ่อเพิ่มเป็น ไม่เกินปีละ 5 หมื่นบาท/คน พ่วงปรับอัตราระดับอนุบาล-ประถม จากเดิมหัวละ 1 พันบาท/คน เป็น ไม่เกินปีการศึกษาละ 4 พันบาท/คน ระดับม.ต้น ไม่เกิน 2 พัน/คน ปรับเป็นไม่เกิน 6 พันบาท/คน ระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 3 พันบาท/คน เป็นไม่เกิน 8 พันบาท/คน จ่อเพิ่มตามอัตราส่วนร้อยละของรายได้จริง พ่วงไม่กําหนดเพดานตั้งงบฯ
วันนี้ (6 ก.พ.2569) มีรายงานจากระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ได้ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถือปฏิบัติ โดย รมว.มหาดไทย และปลัด มท. เห็นชอบในหลักการ
มีสาระสำคัญ คือ กําหนดให้ อปท.ตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน "ตามอัตราส่วนร้อยละของรายได้จริง" โดยไม่กําหนดเพดานการตั้งงบประมาณ
กําหนดคุณสมบัตินักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา และนักเรียนที่มีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือ ในส่วนที่ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่กําหนดระยะเวลา
ปรับอัตราการให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา จากเดิม ไม่เกินปีการศึกษาละ สามหมื่นสามพันบาทต่อคน เป็น ไม่เกินปีการศึกษาละห้าหมื่นบาทต่อคน
ปรับอัตราการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้
(1) จากเดิม ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา ไม่เกินภาคการศึกษาละ หนึ่งพันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสองพันบาทต่อคน เป็น ไม่เกินภาคการศึกษาละสองพันบาท ต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสี่พันบาทต่อคน
(2) จากเดิม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินภาคการศึกษาละสองพันบาท ต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสี่พันบาทต่อคน เป็น ไม่เกินภาคการศึกษาละสามพันบาทต่อคน แต่ไม่เกิน
ปีการศีกษาละหกพันบาทต่อคน
(3) จากเดิม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกินภาคการศึกษาละ สามพันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละหกพันบาทต่อคน เป็น ไม่เกินภาคการศึกษาละสี่พันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละแปดพันบาทต่อคน
ทั้งนี้ เป็นการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับ พ.ศ. 2561 ที่ "ปลดล็อก" ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษานักเรียนของ อปท. ในยุคของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีต รมว.มหาดไทย
กำหนดให้ อปท. ตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส โดยนำฐานรายได้ ทุกประเภทรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณมาคิดคำนวณในการตั้งงบประมาณ มีการประกาศใช้ ให้ อปท. ถือปฏิบัติมากว่า 8 ปี
โดยมีการจัดการศึกษาและสนับสนุนทุนการศึกษาได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ อปท. ที่มีรายได้เกิน 50 ล้านบาทต่อปี สามารถตั้งงบประมาณแจกทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดี หรือด้อยโอกาส ในพื้นที่ได้สูงสุดถึง 33,000 บาทต่อปีการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น
นอกจากนี้ อปท. ยังสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น รถรับส่งนักเรียน และอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่นที่เข้มข้นขึ้น
ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 ได้ตรวจพิจารณ มีความเห็นที่น่าสนใจ เช่น
การกําหนดคุณสมบัตินักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา และนักเรียนที่มีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือ ที่ระบุว่า ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ของ อปท. โดยไม่กําหนดระยะเวลา
อาจทําให้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อนของการได้รับทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือจากอ อปท.มากกว่าหนึ่งแห่ง
จึงควรพิจารณาคงกําหนดระยะเวลาขั้นต่ำของการมีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ของ อปท.ที่ขอรับทุนเป็นคุณสมบัติของนักศึกษา หรือนักเรียน ไว้เช่นเดิม
นอกจากนี้ เนื่องจากเนื้อหาของการยกร่างมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการปรับอัตราการให้ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา และปรับอัตราการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
จึงควรกําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ของบุคคลที่เคยได้รับสิทธิตามระเบียบฉบับเดิม ในกรณีการให้ทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่ระเบียบฉบับใหม่ จะมีผลใช้บังคับ ว่าจะให้บุคคลดังกล่าวได้รับสิทธิเพียงใด
สถ. ยังควรพิจารณาทบทวนดําเนินการยกเลิกระเบียบ ฉบับเดิม และยกร่างระเบียบฉบับใหม่ทั้งฉบับ รวมทั้งให้นําข้อสังเกตข้างต้นเป็นแนวทางประกอบการพิจารณา จัดทําร่างระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
มีรายงานด้วยว่า ในอดีตสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แจ้งให้ อปท. ทั่วประเทศ ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กทม. และ พัทยา ระงับการตั้งงบประมาณและการจ่ายเงินทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี 2550
โดยให้เหตุผลว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษา ดังกล่าวไม่มีกฎหมายระเบียบให้กระทำได้
ต่อมากระทรวงมหาดไทย ยุค พล.อ.อนุพงษ์ ออกระเบียบการให้ทุนการศึกษา โดยต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี
โดยให้เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช่จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุง ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 33,000 บาทต่อคน
ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส อปท. สามารถให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการศึกษา ตามระดับการศึกษา และนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาและนักเรียนที่มีลิทธิได้รับความช่วยเหลือจาก อปท.
จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของ อปท. และเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
กำหนด อปท. ให้มีรายจ่ายในปีงบประมาณ ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ได้แก่ รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ตั้งได้ไม่เกินร้อยละ 3 แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท รายได้เกิน 50-200 ล้านบาท ตั้งได้ไม่เกินร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษายืมเงินเพื่อจ่ายให้แก่นักศึกษาที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา และให้นำใบสำคัญรับเงินมาเป็นหลักฐานส่งใช้เงินยืม รวมทั้งให้ติดตามใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา จากผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษามาประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
โดย ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักเรียนสามารถยืมเงินเพื่อจ่ายให้แก่นักเรียนที่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ และให้นักเรียนหรือผู้ปกครอง ลงลายมือซื่อในใบสำคัญรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานส่งใข้เงินยืม ซึ่ระเบียบฉบับปี 2561 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รักษาการ.