"ปวีณา" นำผู้สมัครสส.กทม.กธ. หาเสียงคึกคักส่งท้าย พญาไท ตลาดเยาวราช ปชช.โผกอดดันช่วยแก้ปัญหาสังคม

“ปวีณา” แท็กทีม! ผู้สมัครสส.กทม.“กล้าธรรม”หาเสียงส่งท้าย พญาไท ตลาดเยาวราช คึกคัก แม่ค้า ชาวบ้าน โผกอด ขอกาบัตรสีเขียวเลือกแบบเขต บัตรสีชมู เบอร์ 42 ได้“ปวีณา”เข้าสภาฯช่วยแก้ปัญหาสังคม กระตุ้นเที่ยวไทย
วันที่ (6 กุมภาพันธ์ 2569) นางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสังคม พรรคกล้าธรรม (กธ.)ในฐานะผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคกล้าธรรม นำคณะขึ้นรถแห่หาเสียงช่วงส่งท้ายช่วยผู้สมัคร สส.กทม.พรรคกล้าธรรม ฝั่งธนบุรี เขต 1 - 2 และ 24 - 33 พื้นที่ พระนคร, เขตสัมพันธวงศ์, ราชเทวี, ปทุมวัน, บางกอกน้อย, บางกอกใหญ่, ตลิ่งชัน, บางแค, บางบอน, จอมทอง, บางขุนเทียน, ทุ่งครุ, ธนบุรี
โดยนางปวีณา พร้อมด้วยนาย นิกร ซัจเดว์ ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ และนางสาววิลาสินี แป๊ะสมัน (กัสบี)ผู้สมัคร สส.เขต2 ขึ้นรถแห่หาเสียงเริ่มจากอาคารพญาไท พลาซ่า ไปตามเส้นทางราชเทวี ปทุมวัน สาทร มีประชาชนในพื้นที่ส่งเสียงให้กำลังใจต่อเนื่อง จนถึงพื้นที่ ของนายอัครพล คฤหเดชรัตนา ผู้สมัครสส.เขต1 พื้นที่ พระนคร และสัมพันธวงศ์
โดยไฮไลท์สำคัญ เมื่อมาถึงพื้นที่ตลาดเยาวราช นางปวีณา ได้ลงเดินพบปะพูดคุยกับพ่อค้า แม่ค้า และประชาขน ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า และเดินท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก มีแม่ค้าที่เป็นชื่นชอบ และติดตามผลงานนางปวีณา ด้านช่วยเหลือสังคม ต่างเข้ามามอบดอกไม้ เข้ามากอดและขอถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ทุกคนสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
นอกจากนี้ ยังได้เข้าพบกับนายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมผู้ค้าทอง ภายในร้านทอง จิน ฮั้ว เฮง พร้อมรับฟังถึงสถานการณ์ซื้อ ขาย ทองคำ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอีกด้วย
นางปวีณา กล่าวว่า วันนี้ รู้สึกดีใจ ที่ได้มาพบปะ พ่อค้า แม่ค้า และะนักท่องเที่ยว ตลอดชาวไทยที่ย่านเยาวราช หรือ ไชน่าทาวน์เมืองไทย ซึ่งถือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลกของกรุงเทพฯ ที่โดดเด่นด้วยสตรีทฟู้ดรสเลิศตลอดแนวถนน มีทั้งร้านทอง ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ และสถาปัตยกรรมสไตล์จีนที่คึกคักทั้งกลางวันและกลางคืน และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมผสมผสานหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยพุทธ ไทยเชื้อสายจีน และอินเดีย เยาวราช จึงถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ผสมผสานวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมเข้ากับไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว
“ เราภูมิใจที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีมาช้านานสร้างรายได้ให้ประเทศและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังระดับโลก ซึ่งพรรคกล้าธรรมก็มีนโยบายเน้นการท่องเที่ยว สร้างเมืองรองให้เป็นเมืองหลัก เยาวราชซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอยู่แล้วเราจึงอยากผลักดันการสร้างรายได้ให้กับประเทศและส่งเสริมไทยเที่ยวไทยกระจายรายได้ภายในประเทศด้วย”นางปวีณา กล่าว
ทั้งนี้ พ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการร้านค้า ต่างสะท้อนถึงปัญหาเศรษฐกิจ ต้นทุนสินค้าแพง ปัญหาหนี้สินนอกระบบ ซึ่งนางปวีณา กล่าวว่า มาฝากนโยบายพรรคกล้าธรรม ด้านสังคม ที่เชื่อว่า ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน ทั้งการแก้ปัญหาปากท้อง และ ปัญหาสังคม นโยบายที่สำคัญคือ “ข่มขืน ฆ่าโหด เท่ากับ ประหารชีวิตสถานเดียว ,การเยียวยาผู้เสพยาเสพติดต้องได้รับการบำบัดและฝึกอาชีพ ,การดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ ตลอดการผลักดันธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มเปราะบางที่ยังคงเป็นหนี้นอกระบบ เพื่อประชาขนจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น จึงขอให้เชื่อมั่นและไว้วางใจ และขอให้กาบัตรสีเขียวเลือกผูัสมัครสส.แบบเขต และกาบัตรสีชมพู เบอร์42 ในวันที่ 8 กุมภาพันธุ์นี้เพื่อให้“ปวีณา”ในนามพรรคกล้าธรรม เข้าไปทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในสภาผู้แทนราษฎร
จากนั้น นางปวีณา พร้อมคณะผู้สมัครรสส.กทม.พรรคกล้าธรรม เดินทางต่อไปยังปากคลองตลาด ซึ่งเป็นศูนย์กลางตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในไทยและติดอันดับ 4 ของโลก มีเงินหมุนเวียนสองหมื่นห้าพันล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วาเลนไทน์ ปากคลองตลาดเป็นแหล่งรวบรวมดอกไม้ทั้งในและต่างประเทศ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ส่งออกไปต่างประเทศและกระจายสินค้าทั่วไทย สร้างรายได้ให้กับประชาชน