"แสวง" ป้องกปน.จิตอาสาผู้เสียสละช่วยงานเลือกตั้ง ไม่ควรถูกกล่าวหาด้วยความเท็จเบี่ยงเบนประเด็น

“เลขากกต.” ประกาศปกป้อง กปน. จิตอาสาผู้เสียสละ ช่วยงานเลือกตั้ง สส.ไม่ควรถูกกล่าวหา ด้วยความเท็จ เบี่ยงเบนประเด็น บอกผิดพลาดขอโทษและปรับปรุงแล้ว
วันนี้ (ก.พ.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ปกป้องกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)โดยระบุว่า ปกป้องความจริง กปน. อาสาสมัครเพื่อประชาธิปไตย ทำงานตรงนี้ งานแบบนี้ มีเพื่อน คือ กฎหมายและความจริง เท่านั้นจริงๆ กฎหมาย คือ ต้องทำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเที่ยงตรง ความจริง คือ สิ่งที่ทำไป ทำอย่างไรก็ได้รับผลตามนั้น
งานตรงนี้ มีคนที่จะมาทำให้เกิดผลสำเร็จ คือ กปน. หรือ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นอาสาสมัคร หรือผู้มีจิตอาสา กปน. เป็นประชาชนในเขตเลือกตั้ง ความรู้ ความสามารถก็เหมือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เราๆ ท่านๆ โดยทั่วไป แต่ที่ต่างจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไปคือ จิตใจที่เป็นอาสา ถือเป็นอาสาสมัครเพื่อประชาธิปไตยเลือกตั้ง ไม่มี กปน. การเลือกตั้งจะสำเร็จไม่ได้เลย
ในการเลือกตั้ง สส. แต่ละครั้ง ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้า และการเลือกตั้งในวันจริง ต้องใช้จิตอาสามาเป็น กปน.ร่วมเกือบ 2 ล้านคน คนจำนวนขนาดนี้ใช้ใจจิตอาสา ในการทำงาน มาทำงานบริการให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 53 ล้านคน คนมาเจอกันขนาดนี้เกือบทั้งประเทศ ย่อมมีความผิดพลาดอยู่บ้าง ที่ผ่านมามีหน่วยเลือกตั้งประมาณ 1 แสนหน่วย ก็จะมีข้อผิดพลาดไม่เกิน 50 หน่วย ทั้งที่ทำงานท่ามกลางแรงเสียดทาน และทำเป็นระยะเวลานานกว่า 15 ชม ติดต่อกันโดยไม่มีเวลาพักเลย
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ถ้าเกิดจากความผิดหลง สำนักงานก็จะออกรับผิดชอบแทน แต่ถ้าเป็นเจตนาเพื่อให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กปน. ที่กระทำต้องรับผลอันเกิดจากความจริงที่ทำลงไป
การเลือกตั้งครั้งนี้ ในการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 1 ก.พ.69 มีการกล่าวหาว่า กกต จัดการเลือกตั้งไม่เรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้ง นั้นคือการกล่าวหาคนของเรา กปน.คนที่มีจิตอาสามาทำงานให้กับงานของชาติ มีข้อกล่าวหาเป็น 100 ในวันเลือกตั้ง แต่เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นมีผิดพลาดจริงๆ ไม่ถึง 10 เรื่อง สิ่งที่ผิดพลาดจริงๆ เรายอมรับความผิดพลาดและก็ได้ขอโทษไปแล้ว และจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
แต่การกล่าวหาคนทำงานที่เป็นจิตอาสาอันปราศจากความจริง ย่อมไม่เป็นธรรมกับผู้มีจิตอาสา อย่างแน่นอนกระทบถึงความรู้สึกและจิตใจคนทำงาน ที่เขาทำงานถูกต้อง และยังให้แสดงความรับผิดชอบต่อข้อกล่าวหาที่ตั้งขึ้น ทั้งที่ยังเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีข้อเท็จจริงมารองรับจึงเป็นเรื่องทีไม่สมควรเกิดขึ้น
เรามีหน้าที่ปกป้องความจริง และปกป้องคนทำงาน พอตรวจสอบเบื้องต้นแล้วออกมาชี้แจงความจริงว่าไม่มีเรื่องตามที่มีการกล่าวหา ก็เบี่ยงเบนประเด็นไปเป็นเรื่องอื่น กลับไม่แสดงความรับผิดชอบต่อการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริง ไม่สำคัญสำหรับเรา แต่มันสำคัญต่อ กปน. เราจะปกป้องความจริงและคนทำงานต่อไป