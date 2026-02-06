“ลุงป้อม” โชว์ฟิตเยือนบ้านเกิดลพบุรี ควงผู้สมัคร พปชร.ไหว้พระเสริมสิริมงคล แวะชิมอาหารพื้นบ้าน

“ลุงป้อม” โชว์ฟิต เยือนบ้านเกิดลพบุรี ควงผู้สมัครลพบุรี พปชร.ไหว้พระเสริมสิริมงคล แวะชิมอาหารพื้นบ้าน บรรยากาศเป็นกันเอง
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.30 น. ที่จังหวัดลพบุรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เดินทางกลับเยือนบ้านเกิด ณ บ้านทรงไทย “เรือนรับตะวัน” อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นจากพี่น้องประชาชนที่มารอพบและทักทายอย่างเป็นกันเอง โดยมี นายสุชาติ ลายน้ำเงิน ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดลพบุรี เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมพื้นที่
พล.อ.ประวิตร ใช้เวลาพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด สอบถามสารทุกข์สุขดิบ พร้อมอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข โดยประชาชนหลายคนต่างกล่าวชื่นชมว่ายังคงดูแข็งแรง กระฉับกระเฉง และมีอัธยาศัยเป็นกันเอง
จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กราบพระประธานในอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเล่าถึงความผูกพันกับพื้นที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่เกิด อีกทั้งยังได้พบลูกหลานของคนทำคลอดเมื่อกว่า 80 ปีก่อน ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 87 ปี เดินทางมารอพบเพื่อรำลึกความหลัง สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าประทับใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ตลอดการเดินทาง พล.อ.ประวิตร ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับชาวบ้าน รับฟังวิถีชีวิตและเรื่องราวในชุมชนอย่างเป็นกันเอง
ก่อนเดินทางกลับ พล.อ.ประวิตรและคณะ ได้แวะรับประทานอาหารพื้นบ้านที่บ้านพักของ นายสุชาติ ลายน้ำเงิน โดยมีชาวบ้านและแฟนคลับเข้ามาทักทาย พร้อมแนะนำร้านอาหารอร่อยและของดีประจำจังหวัดลพบุรี หลายคนอยากให้ช่วยแวะชิม ชวนชิม และบอกต่ออาหารพื้นถิ่น รวมถึงสินค้าชุมชน เพื่อช่วยสร้างสีสันและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่