3 แคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทยคิกออฟขบวนรถหาเสียงฝั่งธนฯ ชูแก้หนี้ทั้งระบบ ดันรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

3 แคนดิเดตนายกฯเพื่อไทย นำผู้สมัคร สส.ฝั่งธนฯ สักการะสักการะอนุสาวรีย์ ร.1-อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน เสริมสิริมงคล ปลุกพลังคนกรุงก่อนปราศรัยใหญ่สนามเทพหัสดิน ชู แก้หนี้ทั้งระบบ ดันรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ย้ำ 8 ก.พ. “คนไทยต้องไร้จน” ก่อนปล่อยขบวนรถหาเสียง 10 เขต ฝั่งธนบุรี
วันที่ 6 ก.พ.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ และนายสุริยะ จึงรุ่งเรื่องกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย นำผู้สมัคร สส. เขตฝั่งธนฯ สักการะอนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สะพานพุทธ จากนั้นเดินทางมาสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน วงเวียนใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนพบปะประชาชนและปราศรัยที่ อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อเดินทางมาถึง มีประชาชนรอต้อนรับพร้อมตะโกนว่า “นายกฯเชนๆๆๆ” เพื่อไทยสู้ๆ
นายยศชนัน กล่าวว่า อีกเพียงสองวันเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีอะไรที่มากมาย วันนี้เป็นวันหาเสียงวันท้ายๆ แล้ว ตนมาลงพื้นที่พร้อมกับผู้สมัครฝั่งธนบุรีทั้งหมด 10 เขต และยังมีพื้นที่ที่เชื่อมต่อ
วันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงในการคืนความสุข คืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับฝั่งธนบุรี และไม่ใช่ธนบุรีอย่างเดียวนี่คือสมัครสมานสามัคคีของกรุงเทพมหานครของพวกเรา หลายคนไม่ได้เป็นคนพื้นเพ แต่หลายคนก็เป็นคนพื้นที่ แต่สิ่งที่ประเทศไทยมีคือความสมัครสมานสามัคคีความเป็นไทยที่มีน้ำหนึ่งอันเดียวกัน
วันนี้ตนพร้อมจะเป็นสะพานเชื่อมให้กับทุกคน เพราะที่นี่มีทั้งพ่อค้าแม่ค้า มีคนที่ทำการเกษตรที่หลายคนที่รอความหวัง รอคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เราพร้อมที่จะแก้หนี้ให้กับประชาชนทั้งระบบ และสิ่งสำคัญคือป้องไม่ให้กลับมาเป็นหนี้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชนคนเทพกรุงเทพมหานคร
ส่วนการเดินทางหลายคนมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางหลายคนไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ วันนี้เราจะทำเต็มที่เพื่อการกลับมาของรถรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย นอกจากนี้คนที่อยู่ในตรอกซอกซอยต่างๆเราก็จะหาการคมนาคมขนส่งไปดูแลพ่อแม่พี่น้องให้เป็นระบบอย่างทั่วถึงและนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยคิดมาให้ประชาชนคนธนบุรีและคนกรุงเทพมหานคร
ขณะที่เรื่องสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เราพร้อมที่จะดูแลทุกคนทั้งระบบและพร้อมประกาศทันทีว่าหลังจากวันที่แปดกุมภาคนไทยต้องไร้จน การเติมเงิน 3,000 บาท วันนี้ตนขอพ่อแม่พี่น้องช่วยสนับสนุนพรรคเพื่อไทย เพื่อคุณภาพการศึกษา เพื่อสุขภาพของลูกหลานของท่าน เราจะทำให้ดีที่สุด
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า เพื่อประกาศศักดิ์ศรีและประกาศว่า พรรคเพื่อไทยพร้อมผู้สมัครของเรามีความสามัคคี และอยู่ด้วยกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อดูแลพ่อแม่พี่น้อง เราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับ กทม. เพราะเรารู้ว่าปัญหาในกรุงเทพมหานครมีมากมาย คนที่จะเข้าไปต้องมีความสมัครสมานสามัคคีและพร้อมทำงานทันที เลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค
จากนั้น นายยศชนันพร้อม2 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค Kick off ปล่อยขบวนรถแห่หาเสียงของผู้สมัครทั้ง 10 เขต ฝั่งธนบุรี
ต่อมานายยศชนัน พร้อมคณะ เดินทางไปช่วยนางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 3 หาเสียง ที่ลานกีฬาอเนกประสงค์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร