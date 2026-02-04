“เอ๋ บุณณดา”ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 33 เบอร์ 2 ไทยก้าวใหม่ ชู พัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการศึกษาสร้างความเท่าเทียม

ในทางทฤษฎี ประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงเพียงการเลือกตัวแทนผ่านบัตรเลือกตั้ง แต่หมายถึงความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างผู้แทนกับประชาชน แนวคิดนี้สะท้อนอยู่ในกรอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่ง ดร.บุณณดา สุปิยพันธุ์ หรือ ดร.เอ๋ ผู้สมัคร สส. เขต 33 บางพลัด–บางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงศิริราช) พรรคไทยก้าวใหม่ หมายเลข 2 นำมาใช้เป็นฐานคิดในการลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้
ดร.บุณณดา ซึ่งเป็นลูกหลานตระกูลเก่าแก่ของย่านบางพลัด มองว่าพื้นที่เมืองเก่าที่มีความผสมผสานอย่างบางพลัด–บางกอกน้อย ไม่ควรถูกมองเป็นพื้นที่ทางผ่านของการเมืองแบบกระแส แต่ต้องมีผู้แทนที่เข้าใจบริบทชุมชนอย่างลึกซึ้ง ในแบบการเป็นตัวแทนเชิงสารัตถะ (Substantive Representation) ที่เน้นว่าผู้แทนต้องทำหน้าที่แทนผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงมีสถานะตามตำแหน่ง
การทำงานเกาะพื้นที่ต่อเนื่องกว่า 7 ปี ตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ทำให้เธอเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างของพื้นที่ ตั้งแต่น้ำท่วม ความเหลื่อมล้ำ ไปจนถึงคุณภาพชีวิตของคนเมือง ซึ่งสะท้อนข้อจำกัดของประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ และตอกย้ำความจำเป็นของการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับท้องถิ่น
ในอีกมิติหนึ่ง การที่ ดร.บุณณดา เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดของเขตนี้ ยังสะท้อนแนวคิดประชาธิปไตยแบบครอบคลุม (Inclusive Democracy) ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของผู้แทน เพื่อให้เสียงของกลุ่มที่มักถูกมองข้ามมีพื้นที่ในกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง
การตัดสินใจร่วมงานกับพรรคไทยก้าวใหม่ ภายใต้การนำของ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เกิดจากความเชื่อร่วมกันว่า ประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ต้องตั้งอยู่บนการเมืองเชิงนโยบาย ความโปร่งใส และการปฏิเสธระบบอุปถัมภ์
สำหรับ ดร.บุณณดา คำว่า “เลิกทน เลิกจน เลิกจม” จึงไม่ใช่เพียงสโลแกนหาเสียง แต่คือการเรียกร้องให้ประชาธิปไตยกลับมาทำหน้าที่เชิงเนื้อหา คือแก้ปัญหาชีวิตจริงของผู้คน ผ่านการพัฒนาคน การศึกษา และการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ
ดร.บุณณดา กล่าวทิ้งท้าย “ขอแรงสนับสนุนจากประชาชนบางพลัด–บางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงศิริราช) ให้โอกาสคนที่ทำงานเกาะติดพื้นที่จริง เป็นตัวแทนประชาชนในสภาฯ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่คั่งค้าง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างประชาธิปไตยที่หยั่งรากในพื้นที่อย่างยั่งยืน”