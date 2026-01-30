“ซาบีดา” ขอคนไทยสามัคคีอยากให้เป็นการเมืองสร้างสรรค์ เลือกภท.พาชาติเดินหน้าด้วย "กัปตันหนู"

“ซาบีดา” ขอคนไทยสามัคคี อยากให้เป็นการเมืองสร้างสรรค์ เลือก ภท.พาประเทศเดินไปข้างหน้า โดย "กัปตันอนุทิน" นำฝ่าวิกฤต
วันนี้ (30 ม.ค. 69) นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส. ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ปราศรัยว่า เราจะสร้างประเทศที่น่าอยู่ได้คือการรวมใจของคนไทยทุกคน ไม่เอาแล้วเรื่องความขัดแย้งอยากให้ประเทศไทยได้ไปต่อ ไม่อยากสร้างสีเสื้อ ไม่อยากสร้างความขัดแย้งใดๆ ทั้งสิ้น อยากให้รวมพลังกัน วันนี้ไม่ต้องดูสีเสื้อว่าใครใส่เสื้ออะไร แต่อยากให้ทุกคนมองหน้าสบตากันว่าเราจะพาประเทศไทยเดินไปทางไหน ประเทศไทยต้องมีความหวัง เราต้องส่งสายตาที่เป็นความหวังให้กับประเทศนี้ พรรคภูมิใจไทยไม่อยากสร้างเงื่อนไขการสร้างประเทศ แต่สิ่งสำคัญคือเราอยากสร้างความสามัคคี อยากเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์
.
นางสาวซาบีดา กล่าวว่า โลกมีความผันผวน มีสถานการณ์ไม่แน่นอนประเทศไทยต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการนำพาประเทศไปสู่เส้นทางที่ประสบความสำเร็จ แม้พรรคภูมิใจไทยจะเป็นรัฐบาลที่มีอายุสั้น แต่สามารถสร้างความเชื่อมั่นกลับสู่เวทีโลกได้ เราได้พิสูจน์แล้ว เราได้ทำให้ดูแล้ว และทำสำเร็จมาแล้ว อยากจะขอโอกาสให้พรรคภูมิใจไทยได้เข้าไปดูแลประชาชน ขอเป็นตัวแทนแห่งพรรคการเมืองที่สร้างความสามัคคี ที่มีความรักจะมอบให้กับประชาชน ทำการเมืองที่สร้างสรรค์ ขอสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยความรักของคนทั้งประเทศ ดังนั้นต้องการเบอร์ 37 เพื่อความสำเร็จของประเทศไทย
.
นางสาวซาบีดา กล่าวว่า อยากให้ประชาชนมาสร้างปรากฏการณ์สีน้ำเงินเลือกภูมิใจไทยให้ขาด นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พิสูจน์ให้เห็นแล้ว เปรียบนายอนุทิน เป็นกัปตันขับเครื่องบิน เป็นกัปตันที่มีเที่ยวบินสูง มีประสบการณ์ และมีความพร้อมจะพาประเทศไทยเดินทางไปอย่างเข้มแข็งมั่นคง ฝ่าทุกวิกฤตเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเวทีโลกได้ วันนี้เราจะอยู่บนเครื่องบินลำนี้โดยประชาชนไม่ต้องอดทน แต่อยู่ด้วยความรัก ความสามัคคี อยู่ได้อย่างมีความสุข ให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบการศึกษาที่ดี และที่สำคัญเป็นประเทศไทยที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจ