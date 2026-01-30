กกต.ยื่นหนังสือต่อ ธปท.ขอรายละเอียดการโอน-เบิกจ่ายเงินที่ผิดปกติช่วงเลือกตั้งแล้ว

กกต.ยื่นหนังสือต่อธปท. ขอรายละเอียดการโอน-เบิกจ่ายเงินที่ผิดปกติช่วงเลือกตั้งแล้ว มีรายงานเตรียมให้ข้อมูลเย็นนี้
วันนี้ (30 ม.ค.) สำนักงานกกต.แจ้งว่า
ตามที่กกต.ได้มอบหมายให้นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการกกต. เข้ายื่นหนังสือต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอทราบ รายละเอียดการโอนหรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีที่มีความผิดปกติ ในช่วงระยะเวลาการจัดการเลือกตั้ง สส. นั้น วันนี้
นายครรชิต ได้เข้ายื่นหนังสือขอทราบรายละเอียดการโอนหรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีที่มี ความผิดปกติดังกล่าว โดยมีผู้แทนของธนาคารแห่งประเทศไทย รับมอบหนังสือเรียบร้อยแล้ว และธนาคารแห่งประเทศไทยจะส่งรายละเอียดให้กกต.ทราบเร็วที่สุด ณ สำนักงานกกต.
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลดังกล่าวมามอบให้กับนายแสวง บุญมีเลขาธิการกกต.ที่สำนักงานกกต.ในช่วงเย็นวันนี้